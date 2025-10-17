Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 17:07

Экс-депутат и журналистка оказались в перечне террористов

Экс-депутат Круглов и журналистка Лученко внесены в перечень террористов

Экс-депутат Московской городской думы Максим Круглов Экс-депутат Московской городской думы Максим Круглов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Журналистка Ксения Лученко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В перечень также попали экс-депутат Мосгордумы Максим Круглов и писатель Павел Сюткин.

Круглов Максим Сергеевич, 09.12.1986 г. р., г. Москва. <…> Лученко Ксения Валерьевна, 13.06.1979 г. р., г. Москва. <…> Сюткин Павел Павлович, 19.06.1965 г. р., г. Краснодар Краснодарского края, — говорится в сообщении.

Ранее Росфинмониторинг внес политика Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и бывшего муниципального депутата Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в список террористов и экстремистов. Кара-Мурза также объявлен в розыск по линии МВД.

До этого Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов Руслана Карданова, арестованного по подозрению в планировании теракта в синагоге Пятигорска. 22-летнему уроженцу Ставропольского края грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на террористический акт.

