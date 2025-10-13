Планировавшего теракт в синагоге россиянина внесли в список террористов Росфинмониторинг внес Руслана Карданова в перечень террористов

Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов, включив в него Руслана Карданова, который находится под арестом по подозрению в планировании теракта в синагоге города Пятигорска. На сайте ведомства говорится, что он является уроженцем Ставропольского края.

Карданов Руслан Альбертович, 12.11.2002 г.р., г. Пятигорск, — указано в сообщении.

22-летнего мужчину обвиняют в покушении на террористический акт по предварительному сговору. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

О предотвращении терактов, которые готовили сторонники запрещенной международной террористической организации в Пятигорске и Красноярске, ранее сообщала Федеральная служба безопасности РФ. В Красноярске задержали двух выходцев из Центральной Азии, которые планировали взорвать самодельное устройство в городской синагоге. В Пятигорске правоохранители арестовали россиянина, намеревавшегося поджечь здание Еврейской религиозной общины с помощью бутылок с зажигательной смесью.

Ранее Росфинмониторинг внес Саидакбара Гуломова в список террористов. Также его переобъявили в розыск. Гуломов известен как подозреваемый в организации теракта против высокопоставленного офицера Минобороны России.