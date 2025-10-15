Дачник не захотел платить за вывоз мусора и достал советский пулемет В Пятигорске возбудили дело об угрозе убийства против дачника с пулеметом

Дачник из Пятигорска пригрозил убийством сотруднику оператора по обращению с коммунальными отходами, поскольку не хотел платить за вывоз мусора, сообщили в управлении МВД России по Ставропольскому краю. Местный житель был вооружен советским пистолетом-пулеметом Шпагина. В отношении 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело, его доставили в отделение полиции.

Сотрудники полиции доставили 50-летнего местного жителя в отдел внутренних дел, где он сознался в содеянном и пояснил, что пистолет-пулемет уже давно находится в нерабочем состоянии, а изначально он достался ему от родственника, — говорится в сообщении.

