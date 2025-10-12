В Татарстане полицейские прострелили ногу угрожавшей ножом женщине

Татарстанские полицейские выстрелили в ногу женщине, которая угрожала ножом прохожим, передает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, она также повредила несколько автомобилей.

Очевидцы сообщили, что инцидент произошел в городе Мензелинске рядом с общежитием педагогического колледжа. По информации канала, женщина выкрикивала нечленораздельные фразы, резала шины автомобилей и пыталась напасть на людей с ножом. Авторы рассказали, что, возможно, она была пьяна.

В итоге на место происшествия прибыли полицейские и попытались уговорить женщину положить оружие на землю. Авторы канала сообщили, что она никак не отреагировала на предложение и начала угрожать правоохранителям. В итоге полицейские применили табельное оружие, женщина попала больницу. По факту случившегося проводится проверка, уточнили на канале.

