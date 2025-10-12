Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 21:23

В Татарстане полицейские прострелили ногу угрожавшей ножом женщине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Татарстанские полицейские выстрелили в ногу женщине, которая угрожала ножом прохожим, передает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, она также повредила несколько автомобилей.

Очевидцы сообщили, что инцидент произошел в городе Мензелинске рядом с общежитием педагогического колледжа. По информации канала, женщина выкрикивала нечленораздельные фразы, резала шины автомобилей и пыталась напасть на людей с ножом. Авторы рассказали, что, возможно, она была пьяна.

В итоге на место происшествия прибыли полицейские и попытались уговорить женщину положить оружие на землю. Авторы канала сообщили, что она никак не отреагировала на предложение и начала угрожать правоохранителям. В итоге полицейские применили табельное оружие, женщина попала больницу. По факту случившегося проводится проверка, уточнили на канале.

Ранее в Махачкале покупатель выстрелил из пистолета в ногу продавцу машины Toyota Camry. Мужчина пошел на сделку с условием, что автомобиль «не бит и не крашен». Однако потом выяснилось, что это не так и машина попадала в ДТП.

Татарстан
полицейские
выстрелы
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китай начал строительство «мегаплотины» в Тибете
Суд отклонил апелляцию по делу о теракте в Челябинской области
Простые и ароматные грибные котлеты: готовим белорусские зуцы
В Татарстане полицейские прострелили ногу угрожавшей ножом женщине
Жертва черных трансплантологов рассказала о своем опыте
Православным россиянам напомнили о важном празднике 14 октября
В центре Тбилиси вновь начался массовый протест
В Белгородской области два мальчика пострадали в результате детонации дрона
Нетаньяху заявил о победах Израиля и предупредил о новой угрозе
Поезд Киев — Будапешт остановился из-за сообщения о взрывчатке
В приграничном регионе при атаках ВСУ ранения получили три мирных жителя
«Терпят поражение»: Пушилин о ситуации в Днепропетровской области
МИД Афганистана обратился к Пакистану с официальной позицией
Невеста отменила свадьбу и выставила жениху счет за объятия
Российские бойцы продолжают охват агломерации в ДНР
Paramount не удалось выкупить конкурента по одной причине
Более тысячи машин застряли в пробке перед Крымским мостом
Крах ВСУ в Покровске, охват Северска: новости с фронтов СВО 12 октября
Москвичи массово записывают своих собак к кинологам ради роликов
«Горячая обстановка»: Пушилин доложил о взятии под контроль юга Молодецкого
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.