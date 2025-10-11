Мужчина прострелил ногу продавцу, когда узнал правду о купленном автомобиле В Махачкале покупатель Toyota Camry выстрелил в продавца

Покупатель выстрелил из пистолета в ногу продавцу машины в Махачкале, сообщает Telegram-канал Baza. После этого между ними произошла драка, которую прекратили прибывшие на место сотрудники полиции.

По информации журналистов, мужчина купил Toyota Camry с условием, что автомобиль «не бит и не крашен». Однако потом выяснилось, что это не так и машина попадала в ДТП. Стороны договорились о частичном возврате средств, но продавец перестал выходить на связь, и обманутый покупатель выследил его на улице.

