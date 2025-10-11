Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 18:21

Мужчина прострелил ногу продавцу, когда узнал правду о купленном автомобиле

В Махачкале покупатель Toyota Camry выстрелил в продавца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель выстрелил из пистолета в ногу продавцу машины в Махачкале, сообщает Telegram-канал Baza. После этого между ними произошла драка, которую прекратили прибывшие на место сотрудники полиции.

По информации журналистов, мужчина купил Toyota Camry с условием, что автомобиль «не бит и не крашен». Однако потом выяснилось, что это не так и машина попадала в ДТП. Стороны договорились о частичном возврате средств, но продавец перестал выходить на связь, и обманутый покупатель выследил его на улице.

Ранее сообщалось, что полицейский отомстил экс-бойфренду за рассылку интимных фотографий. Мужчина заманил погибшего на разговор в автомобиль, где задушил его.

До этого стало известно, что пьяный житель в Санкт-Петербурге поджег автомобиль Kia Sportage бывшей жены, чтобы отомстить после развода. Когда очевидец попытался потушить пламя, поджигатель запретил ему вмешиваться, после чего был задержан правоохранительными органами.

Махачкала
стрельба
машины
продавцы
покупатели
происшествия
Россия
Toyota
