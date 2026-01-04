«Кошелек» Зеленского оборудовал в квартире тайник с любопытным содержимым В киевской квартире Миндича нашли тайник с оружием

В одной из квартир в Киеве, принадлежащей фигуранту коррупционного скандала Тимуру Миндичу, правоохранительные органы нашли крупный тайник с огнестрельным оружием, пишет «Политика страны». Как сообщает источник, все оружие было зарегистрировано на бизнесмена, которого называют «кошельком» президента страны Владимира Зеленского.

В список найденного вооружения вошли наградной пистолет чешского производства CZ P-10, нарезные карабины «Вулкан-ТК» калибра 5,45 мм, Steyr Mannlicher AUG/SA, АКМС, а также помповое ружье Remington 870. По информации источника, тайник располагался в квартире по улице Гусовского.

Ранее сообщалось, что уходящий год стал самым неудачным для Зеленского за все время его пребывания у власти. Глава государства столкнулся с провалами ВСУ, сильным давлением со стороны американской администрации и коррупционными скандалами. В последнем оказался замешан Миндич. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн (8 млрд рублей), выделенных западными союзниками.

До этого очередной громкий коррупционный скандал разразился на Украине сразу после отъезда Зеленского во Флориду на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило нескольких депутатов Верховной рады во взяточничестве.