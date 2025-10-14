Несостоявшаяся сделка по запчастям переросла в перестрелку в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали пятерых мужчин в возрасте от 33 лет до 61 года после перестрелки в ходе конфликта из-за автомобильной запчасти, пишет «Петербург2» со ссылкой на ГУ МВД России. Причиной словесной перепалки стала коробка передач.

Спор возник в процессе осмотра товара между продавцом и покупателями. Один из участников несостоявшейся сделки выстрелил в воздух с помощью аэрозольного пистолета «Пионер». Прибывшие на место полицейские задержали мужчин и изъяли оружие.

По результатам проверки в отношении всех пятерых граждан были составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

