В Дагестане назвали предварительную причину перестрелки

Предварительной причиной перестрелки в селе Унцукуль в Дагестане стал нелегальный майнинг, сообщили ТАСС в районной администрации. Там пояснили, что у одного из участников конфликта нашли майнинг-ферму, при этом он является экс-сотрудником электросетей.

Предварительно, один из участников конфликта является бывшим сотрудником электросетей, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева заявила, что стрельба, произошедшая возле школы в Дагестане, не имела отношения к учебному заведению. По ее словам, инцидент случился у дома одного из участников конфликта.

До этого сообщалось, что в селе Унцукуль произошла стрельба. Местный житель в разговоре с NEWS.ru уточнил, что стрельба произошла не в самом учебном заведении, а перед зданием школы. Позже стало известно, что двое из трех пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.

До этого стало известно, что дагестанские школьники устроили массовую потасовку возле лицея в Махачкале. Некоторые участники побоища занимались в одной секции по вольной борьбе. Всех причастных к конфликту доставили в РОВД.