02 октября 2025 в 13:49

В дагестанской школе произошла стрельба

В школе №1 дагестанского села Унцукуль произошла стрельба

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В школе № 1 дагестанского села Унцукуль произошла стрельба, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, ранения получили несколько человек. Точных данных пока нет.

Инцидент произошел в учебном заведении, которое находится в Унцукульском районе. По словам очевидцев, пострадавших доставили в больницу. Местный житель в разговоре с NEWS.ru уточнил, что стрельба произошла не в самом учебном заведении, а перед зданием школы.

Ранее в Енисейском районе Красноярского края обстреляли дом главы села Озерного. Стрельбу вели из автомобиля. Злоумышленника удалось задержать. Им оказался мужчина 1964 года рождения. По версии самой чиновницы, нападение связано с ее борьбой против «черных копателей». Участковый же считает, что это проделки хулиганов.

До этого один из задержанных за подготовку массовых убийств в России признался, что планировал расправиться с учителем биологии. Второй подросток рассказал о намерении перестрелять всех. Еще один задержанный признался, что у него есть список «тех, кто достоин, и тех, кто не достоин».

Также стало известно, что напавший на техникум в Архангельске юноша не хотел никого убивать, а лишь пытался напугать своего преподавателя. У юноши была неуспеваемость по шести предметам.

