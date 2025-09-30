Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 17:56

Названы истинные мотивы напавшего на техникум в Архангельске

СК: напавший на техникум в Архангельске не планировал убийств

Фото: t.me/sledcom_press*

Напавший на техникум в Архангельске юноша не хотел никого убивать, а лишь пытался напугать своего преподавателя, сообщил ТАСС следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК по региону Павел Перешнев. По данным правоохранителей, подозреваемый мог применить насилие в адрес людей, которые мешали ему покинуть здание.

Только напугать хотел. Остальные люди помешали ему скрыться с места преступления. И, соответственно, чтобы уйти, скрыться, он применил в отношении них насилие, нанес им удары ножом. Они препятствовали тому, чтобы он покинул здание. Он сообщил, что хотел просто напугать преподавателя, — уточнил Перешнев.

У подозреваемого была неуспеваемость по шести предметам. Родители юноши охарактеризовали его как спокойного и тихого, добавили в региональном ведомстве.

Ранее стало известно, что отчисленный из Архангельского техникума строительства и экономики 18-летний студент нанес заведующему несколько ножевых ранений в области шеи и живота. Уточнялось, что в ходе его нападения пострадали еще один преподаватель и несколько учащихся, которые пытались остановить нападавшего. Все пострадавшие были срочно доставлены в медицинские учреждения.

Архангельск
Следственный комитет
нападения
техникумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.