Названы истинные мотивы напавшего на техникум в Архангельске СК: напавший на техникум в Архангельске не планировал убийств

Напавший на техникум в Архангельске юноша не хотел никого убивать, а лишь пытался напугать своего преподавателя, сообщил ТАСС следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК по региону Павел Перешнев. По данным правоохранителей, подозреваемый мог применить насилие в адрес людей, которые мешали ему покинуть здание.

Только напугать хотел. Остальные люди помешали ему скрыться с места преступления. И, соответственно, чтобы уйти, скрыться, он применил в отношении них насилие, нанес им удары ножом. Они препятствовали тому, чтобы он покинул здание. Он сообщил, что хотел просто напугать преподавателя, — уточнил Перешнев.

У подозреваемого была неуспеваемость по шести предметам. Родители юноши охарактеризовали его как спокойного и тихого, добавили в региональном ведомстве.

Ранее стало известно, что отчисленный из Архангельского техникума строительства и экономики 18-летний студент нанес заведующему несколько ножевых ранений в области шеи и живота. Уточнялось, что в ходе его нападения пострадали еще один преподаватель и несколько учащихся, которые пытались остановить нападавшего. Все пострадавшие были срочно доставлены в медицинские учреждения.