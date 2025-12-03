Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 15:07

Россиянка стала жертвой мошенников при покупке новогодней елки

Мошенник обманул жительницу Архангельска при покупке новогодней елки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жительница Архангельска стала жертвой мошенников при попытке купить новогоднюю елку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. По данным полиции, женщина связалась с продавцом в соцсетях, а затем перевела ему более семи тысяч рублей с помощью QR-кода.

В итоге после получения денег аферист пропал, а его аккаунт оказался заблокирован. Возбуждено уголовное дело.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что мошенники в преддверии Нового года придумали новую схему обмана россиян, теперь они выманивают у граждан одноразовые коды из СМС под видом замены ключей от домофона. По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками компании-оператора и используют цифры из сообщений для входа на «Госуслуги» жертвы.

До этого сообщалось, что мошенники в Санкт-Петербурге начали выманивать деньги россиян под видом продавцов красной икры. Люди не получают заявленный товар после заказа. Аферисты устанавливают более привлекательные цены на страницах фальшивых интернет-магазинов.

мошенники
Архангельск
елки
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Корстин заявила, что не жалеет о выборе сборной России вместо Франции
«Все меняется»: физиогномист оценил поведение Уиткоффа на переговорах
«Они вредят»: Фицо раскрыл, как проголосует Словакия в ЕС по газу из России
На Западе позабавились над евролидерами, чьи «уши горели» после речи Путина
Презерватив не спас россиянку от беременности
Большинство россиян высказались против отмены новогодних праздников
Корстин рассказала, какие достижения считает главными в своей карьере
Юрист объяснил, когда налоговики могут списывать деньги с вкладов россиян
На Украине внесли ясность о причастных к убийству сына заммэра Харькова
В Италии не смогли договориться о продлении военной помощи Украине
Стало известно о падении интереса к новогодним корпоративам
Голливудский актер заявил, что горд быть русским
В Госдуме ответили, кто должен регулировать проблемы с бездомными животными
Парламент Петербурга поддержал изменения в правилах расселения хрущевок
Юрист предупредил, когда за запуск салютов грозит штраф
Миронов перечислил главные условия для подписания мира с Украиной
Пономарев оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Суд принял решение по подозреваемому в убийстве девушки в апарт-отеле
Не просто зять: почему Трамп доверяет Кушнеру самые деликатные вопросы
Стало известно, как укрепляется экономика Ближнего Востока
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.