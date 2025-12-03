Россиянка стала жертвой мошенников при покупке новогодней елки

Жительница Архангельска стала жертвой мошенников при попытке купить новогоднюю елку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. По данным полиции, женщина связалась с продавцом в соцсетях, а затем перевела ему более семи тысяч рублей с помощью QR-кода.

В итоге после получения денег аферист пропал, а его аккаунт оказался заблокирован. Возбуждено уголовное дело.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что мошенники в преддверии Нового года придумали новую схему обмана россиян, теперь они выманивают у граждан одноразовые коды из СМС под видом замены ключей от домофона. По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками компании-оператора и используют цифры из сообщений для входа на «Госуслуги» жертвы.

До этого сообщалось, что мошенники в Санкт-Петербурге начали выманивать деньги россиян под видом продавцов красной икры. Люди не получают заявленный товар после заказа. Аферисты устанавливают более привлекательные цены на страницах фальшивых интернет-магазинов.