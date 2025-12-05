В российском регионе СОБР повязал двух сутенеров

В Архангельске полицейские при поддержке СОБР задержали двух местных жителей за организацию проституции, сообщает «МВД-Медиа». По информации издания, сутенеры несколько лет содержали онлайн-бордель, самостоятельно доставляя работниц интим-услуг в сауны и на съемные квартиры.
Задержаны двое жителей областного центра – мужчины 25 и 46 лет, подозреваемые в организации занятия проституцией. Подельники размещали соответствующие объявления в сети Интернет, а после получения заказов на своем личном транспорте доставляли девушек, оказывающих услуги интимного характера, к клиентам в сауны или съемные квартиры, — говорится в материале.