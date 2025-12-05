В российском регионе СОБР повязал двух сутенеров В Архангельске при поддержке СОБР задержали двух сутенеров

В Архангельске полицейские при поддержке СОБР задержали двух местных жителей за организацию проституции, сообщает «МВД-Медиа». По информации издания, сутенеры несколько лет содержали онлайн-бордель, самостоятельно доставляя работниц интим-услуг в сауны и на съемные квартиры.