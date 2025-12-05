Мать заставляла 16-летнюю дочку заниматься проституцией В Белоруссии завели дело на мать, вовлекшую 16-летнюю дочь в проституцию

В Шумилинском районе Витебской области Белоруссии возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая заставила 16-летнюю дочь заниматься проституцией, сообщили в Следственном комитете республики. Преступление удалось выявить благодаря бдительности местного жителя, передает издание «Витьбичи».

Находясь в своем гараже, мужчина заметил, как в соседнее помещение вошли взрослый мужчина с подростком, а вскоре услышал оттуда крики о помощи. Очевидец незамедлительно вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители задержали 62-летнего мужчину и 16-летнюю девушку. Проверка их телефонов показала, что подросток регулярно оказывала интимные услуги за деньги. Дальнейшее расследование выявило шокирующую деталь: организатором всего оказалась родная мать девушки.

Следствие установило, что 41-летняя женщина сама искала для дочери клиентов, а все полученные деньги забирала себе. Она призналась, что решила вовлечь дочь в проституцию после просьбы одного из своих знакомых. Теперь матери грозит от пяти до 10 лет лишения свободы со штрафом.

Ранее жительница Мумбаи на западе Индии принуждала 16-летнюю дочь заниматься проституцией ради дополнительного дохода. Женщина действовала вместе с соседом. Как рассказала сама потерпевшая, это происходило с апреля по конец ноября.