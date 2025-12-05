ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 11:08

Мать заставляла 16-летнюю дочку заниматься проституцией

В Белоруссии завели дело на мать, вовлекшую 16-летнюю дочь в проституцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Шумилинском районе Витебской области Белоруссии возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая заставила 16-летнюю дочь заниматься проституцией, сообщили в Следственном комитете республики. Преступление удалось выявить благодаря бдительности местного жителя, передает издание «Витьбичи».

Находясь в своем гараже, мужчина заметил, как в соседнее помещение вошли взрослый мужчина с подростком, а вскоре услышал оттуда крики о помощи. Очевидец незамедлительно вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители задержали 62-летнего мужчину и 16-летнюю девушку. Проверка их телефонов показала, что подросток регулярно оказывала интимные услуги за деньги. Дальнейшее расследование выявило шокирующую деталь: организатором всего оказалась родная мать девушки.

Следствие установило, что 41-летняя женщина сама искала для дочери клиентов, а все полученные деньги забирала себе. Она призналась, что решила вовлечь дочь в проституцию после просьбы одного из своих знакомых. Теперь матери грозит от пяти до 10 лет лишения свободы со штрафом.

Ранее жительница Мумбаи на западе Индии принуждала 16-летнюю дочь заниматься проституцией ради дополнительного дохода. Женщина действовала вместе с соседом. Как рассказала сама потерпевшая, это происходило с апреля по конец ноября.

Белоруссия
проституция
подростки
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения
Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе
Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за пассажира
Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025
Путин оценил переговоры России и Индии
Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой
Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россий и Индией
«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО
Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе
На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону
Роскосмос представил снимок Нью-Дели, где встретились Путин и Моди
Пострадавшим от бабушек-мошенниц дали советы, как вернуть деньги за жилье
Зафиксирован сбой в работе Zoom
Организаторов банного борделя в Москве ждет суд
Мужчина вместо штрихкода показал сотруднице ПВЗ половой орган
Рецидивист заманил пятилетнюю дочь знакомой в лес и жестоко надругался
В США назвали приближающийся итог нападения ЕС и НАТО на Россию
«Будто проклинает»: в РФ ответили телеведущему Васильеву на критику страны
В Крыму планируют возродить уникальную породу горных лошадей
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.