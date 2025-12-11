Сдавал жену в аренду свингерам: сутенера приговорили к 160 часам работ

Уроженка Екатеринбурга пытается через суд запретить бывшему мужу приближаться к ней. Ранее абьюзер неоднократно избивал ее и заставлял заниматься проституцией. Судья считает, что обидчику достаточно наказания в виде обязательных работ и небольшой компенсации потерпевшей. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Идеальные отношения

Мария познакомилась с Федором (имена изменены) в Екатеринбурге в общей компании, когда ей было 20 лет. Избранник был на четыре года старше девушки. Пара быстро съехалась, а Федор финансово поддерживал девушку, оплачивая продукты, одежду и помогая ей в трудный период учебы в колледже, пишет Консорциум женских НПО.

Однако вскоре мужчина потерял работу и убедил Марию бросить колледж, и та устроилась поваром в службу доставки. Вскоре Федор стал упрекать девушку в низкой зарплате.

После смерти бабушки Мария получила в наследство квартиру родственницы, и мужчина начал ограничивать ее общение с близкими. Родственники заберут наследство, убеждал он ее.

В 2022 году, после рождения дочери, пара продала эту квартиру, взяла ипотеку и переехала в новое жилье, но финансовые трудности не прекратились. Федор открыл бургерную, оформив бизнес на Марию из-за собственных долгов, но проект провалился. Девушка до сих пор выплачивает кредит в 600 тысяч рублей.

Втянул в проституцию и угрожал отнять дочь

После череды неудач в бизнесе Федор уговорил супругу перебраться из Екатеринбурга в Москву. Но в столице Федор не смог найти работу. Параллельно с этим в новом городе, где у девушки нет друзей, супруг начал поднимать на Марию руку.

Далее под давлением мужа девушка устроилась в салон эротического массажа с продолжением, отдавая все заработанные 150 тысяч рублей партнеру. Тот устроился официантом в заведение по соседству и сам приводил клиентов своей супруге, за что брал процент.

Позже он начал ревновать Марию к посетителям, избивать ее, но не разрешал увольняться. Побои происходили регулярно — раз в полтора месяца он избивал Марию настолько серьезно, что девушка не могла выйти на работу неделю.

Федор в итоге начал использовать работу супруги как повод для запугивания. Он угрожал, что сообщит полиции о способах заработка жены и лишит ее ребенка. Из-за этого девушка продолжала терпеть побои.

«Я была вся в кровище, он меня брал за волосы, бил головой о чугунную батарею, он меня пинал по животу, по ребрам. То есть я утром проснулась, я была вся в синяках, вся в кровище, у меня все волосы в кровище, в слюнях, в соплях склеенные были. Я вышла, посмотрела на себя в зеркало, и даже после этого я никуда не пошла, потому что я была на тот момент очень сильно запугана тем, что он реально пойдет и лишит меня ребенка. Я просто помылась полностью. Проснулся ребенок, я надела очки, потому что по-другому никак нельзя было перед ребенком ходить», — рассказывает Мария.

Куколд-сутенер

Отношения продолжали ухудшаться. Контроль дошел до того, что Федор отслеживал геопозицию Марии. Однажды на фоне ревности мужчина начал угрожать супруге, что совершит суицид или отправится на СВО.

Позже Федор нашел работу, но все еще искал способы заработать на жене. В итоге он решил стать полноценным сутенером для своей супруги. Федор начал водить девушку на свинг-вечеринки. Мужчина получал деньги за Марию и контролировал все происходящее.

Последний эпизод насилия произошел при дочери: после спора о деньгах Федор избил Марию и вырвал клоки волос. Когда она пригрозила рассказать о насилии его матери, он бросился на нее. Девушка выбежала на лестничную клетку. Вернувшись домой, она предложила поговорить, но он швырнул ее в комнату, где была дочка, и стал бить головой о шкаф.

Дочь в истерике кричала: «Не убей маму, пожалуйста, папа!» После этого Федор предложил прогулку в лесу в ближайшем Подмосковье. Мария воспользовалась шансом, взяла документы и убежала. Пешком дойдя до Москвы, она укрылась у подруги, сняла побои, сделала КТ, написала заявление в полицию, а из Екатеринбурга приехала ее мать. Дочь забрали с участием полиции, а Федора задержали.

50 тысяч за побои и угрозу убийством

Федора не стали заключать под стражу. На воле он вновь стал угрожать Марии. Та обратилась в Консорциум женских НПО, где ее подключили к адвокату Александре Баевой.

По административному делу о побоях суд признал мужчину виновным. По уголовному делу об угрозах убийством прокурор, не учитывая позицию потерпевшей, просила назначить лишь 160 часов обязательных работ, ссылаясь на «смягчающие обстоятельства» — наличие ребенка и «благотворительность» обвиняемого.

Адвокат напомнила, что насилие совершалось при ребенке, что противоречит интересам несовершеннолетнего. Суд удовлетворил гражданский иск о компенсации лишь частично — на 50 тысяч рублей — и отказал в запрете на приближение.

Мария подала апелляцию с требованием повысить компенсацию и ввести ограничения.

