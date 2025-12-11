Под маской любопытной школьницы: педофил-шантажист может сесть на 20 лет

Педофил охотился на детей в социальных сетях под маской юной школьницы. Его жертвами становились десятки девочек, пока один бдительный отец не обратился за помощью к правоохранителям. NEWS.ru раскрывает подробности этой истории.

Ловушка в мессенджере

Следственное управление СК по Омской области завершило расследование уголовного дела против 40-летнего местного жителя, который, по данным MK.RU, до задержания работал проводником. Мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также в изготовлении и распространении порнографических материалов с участием детей.

По данным следствия, в 2024 году подозреваемый создавал фальшивые аккаунты в соцсетях от имени несуществующей школьницы.

Завоевав доверие малолетних девочек, он вовлекал их в интимную переписку, выманивая фотографии и личную информацию. Затем переходил к шантажу, угрожая опубликовать компрометирующие материалы. В обмен на спокойствие он вынуждал жертв являться на встречи, где совершал противоправные сексуальные действия.

Папа взялся за дело

Издание «Омск-информ» отмечает, что злоумышленник не только насиловал детей, но и снимал происходящее на видео. Эти материалы, по предварительным данным, могли быть предназначены для распространения в закрытых сетях.

Преступление удалось пресечь благодаря бдительности одного отца. Его дочь-подросток рассказала о странной «однокласснице», с которой начала переписываться в мессенджере. Заподозрив неладное, мужчина немедленно обратился в полицию.

«Подросток рассказала о переписке со странной школьницей папе, и последний забил тревогу, обратившись в правоохранительные органы. К счастью, девочка не успела пострадать», — рассказал источник издания.

Оперативники установили личность подозреваемого, задержали его и поместили под стражу.

«Следствием ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Во время обыска у обвиняемого изъяты компьютер и мобильный телефон, на которых обнаружены фото- и видеофайлы порнографического характера с участием несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе СКР.

Грозит 20 лет

Дело передано в суд. Обвиняемому грозит до 20 лет колонии строгого режима.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи Омской области призвали родителей усилить контроль за онлайн-активностью детей. Особенно опасна, по их словам, практика демонстрации интимных частей тела в соцсетях: даже один такой снимок может стать инструментом шантажа в руках педофилов.

NGS55.RU уточняет, что в деле фигурируют три пострадавшие девочки. Такое количество потерпевших вкупе с распространением в Сети видео с моментами преступления увеличивает шансы, что мужчина получит срок ближе к верхней планке наказания.

