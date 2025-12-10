Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 17:40

Сходка на заброшке: охотники на педофилов продавали им свободу за 50 тысяч

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Екатеринбурге появились последователи движения «Оккупай-педофиляй». Группа молодых людей ищет любителей несовершеннолетних и проводит с ними «профилактические беседы» в глухих пространствах. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой инициативе.

Фейковый подросток

По информации источника, близкого к группе, активисты создают фейковые аккаунты от имени 14-летних подростков и вступают в переписку с потенциальными педофилами, пишет издание E1.RU. В ходе общения собеседники, по утверждению организаторов, предлагают интимные встречи и присылают откровенные фотографии.

Когда диалог выходит на стадию предложения личной встречи, активисты договариваются о месте и времени, однако вместо подростка на место приходит группа добровольцев. Цель таких встреч — «профилактическая беседа», в ходе которой участники требуют объяснений и призывают прекратить подобное поведение.

Беседа в заброшенном здании

Один из таких случаев, по данным E1.RU, произошел осенью 2025 года в заброшенном здании Юго-Западного района Екатеринбурга. Туда пришел 23-летний мужчина, приехавший в город из поселка Рефтинского. С ним заранее вели переписку от лица якобы 14-летнего мальчика. Сначала мужчина и «подросток» обсуждали отвлеченные темы, скидывали фото домашних животных, а затем разговор перетекал в более интимную область.

По словам активистов, в рюкзаке молодого человека обнаружились секс-игрушки. Видео встречи, продолжавшейся около 20 минут, появилось в открытом доступе.

«Сможешь намутить 15 или хотя бы десятку?»

На записи активисты спрашивают задержанного, осознает ли он, с кем вел переписку, и заявляют, что действуют в духе движения «Оккупай-педофиляй», связанного с националистом Максимом Марцинкевичем. Последний был найден мертвым в СИЗО в 2020 году.

Несмотря на заявления о некриминальном характере своей деятельности, в разговоре, зафиксированном на видео, звучит предложение решить вопрос с привлечением финансов.

«За неделю сможешь намутить 15? Сейчас у него две тыщи на карте. Хотя бы десятку? Это по-божески еще, мы вчера хотели с тебя 50, но мы сейчас с тобой поговорили — ты говоришь, не молчишь. Давайте закончим и потом уже все проверим», — говорят активисты в кадре.

После публикации видео в Telegram-каналах молодой человек, которого поймали на растлении, лишился работы. На запросы редакции E1.RU он не ответил. Его мать заявила, что ничего не знает о происшествии.

Читайте также:

Бреют, обливают смазкой и мочой: в Барнауле объявили охоту на педофилов

Растлитель с коловратом: клона Тесака поймали на педофилии

Тесак 2.0: что за уроженец Мурманска объявил охоту на педофилов в США

педофилы
педофилия
происшествия
криминал
уголовные дела
дети
насилие
Свердловская область
Екатеринбург
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Российские спецслужбы накрыли канал по легализации тысяч мигрантов
Влад Соколовский рассказал, когда поймают угрожавших его семье сталкеров
Российская армия подкралась к ВСУ «с черного хода» и освободила село
Завершение карьеры, мнение об СВО, глухота: как живет Алиса Фрейндлих
Оправдательный приговор экс-милиционеру по делу об убийстве отменили
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.