Сходка на заброшке: охотники на педофилов продавали им свободу за 50 тысяч

В Екатеринбурге появились последователи движения «Оккупай-педофиляй». Группа молодых людей ищет любителей несовершеннолетних и проводит с ними «профилактические беседы» в глухих пространствах. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой инициативе.

Фейковый подросток

По информации источника, близкого к группе, активисты создают фейковые аккаунты от имени 14-летних подростков и вступают в переписку с потенциальными педофилами, пишет издание E1.RU. В ходе общения собеседники, по утверждению организаторов, предлагают интимные встречи и присылают откровенные фотографии.

Когда диалог выходит на стадию предложения личной встречи, активисты договариваются о месте и времени, однако вместо подростка на место приходит группа добровольцев. Цель таких встреч — «профилактическая беседа», в ходе которой участники требуют объяснений и призывают прекратить подобное поведение.

Беседа в заброшенном здании

Один из таких случаев, по данным E1.RU, произошел осенью 2025 года в заброшенном здании Юго-Западного района Екатеринбурга. Туда пришел 23-летний мужчина, приехавший в город из поселка Рефтинского. С ним заранее вели переписку от лица якобы 14-летнего мальчика. Сначала мужчина и «подросток» обсуждали отвлеченные темы, скидывали фото домашних животных, а затем разговор перетекал в более интимную область.

По словам активистов, в рюкзаке молодого человека обнаружились секс-игрушки. Видео встречи, продолжавшейся около 20 минут, появилось в открытом доступе.

«Сможешь намутить 15 или хотя бы десятку?»

На записи активисты спрашивают задержанного, осознает ли он, с кем вел переписку, и заявляют, что действуют в духе движения «Оккупай-педофиляй», связанного с националистом Максимом Марцинкевичем. Последний был найден мертвым в СИЗО в 2020 году.

Несмотря на заявления о некриминальном характере своей деятельности, в разговоре, зафиксированном на видео, звучит предложение решить вопрос с привлечением финансов.

«За неделю сможешь намутить 15? Сейчас у него две тыщи на карте. Хотя бы десятку? Это по-божески еще, мы вчера хотели с тебя 50, но мы сейчас с тобой поговорили — ты говоришь, не молчишь. Давайте закончим и потом уже все проверим», — говорят активисты в кадре.

После публикации видео в Telegram-каналах молодой человек, которого поймали на растлении, лишился работы. На запросы редакции E1.RU он не ответил. Его мать заявила, что ничего не знает о происшествии.

