Растлитель с коловратом: клона Тесака поймали на педофилии

В Москве арестовали блогера-националиста Сергея Новикова, подозреваемого в растлении двух девочек. Примечательно, что при этом мужчина носит кепку с коловратом и на некоторых фотографиях в соцсетях нарочито пытается быть похожим на создателя движения «Оккупай-педофиляй». NEWS.ru рассказывает, что известно о подозреваемом.

За традиционные ценности

38-летний Новиков в своей творческой деятельности предпочитает носить псевдоним Сергей Берендей. Под этим именем он пытался продавать одежду и аксессуары в славянском стиле — в том числе сам на видео позировал в бейсболке с коловратом. В продаже также были головные уборы с надписями White Lives Matter. В 2024 году под тем же псевдонимом Новиков записывал песню о трагедии в Беслане и вел YouTube-канал, где рассказывал о язычестве.

В клипах в соцсети «ВКонтакте» мужчина часто высказывается об Украине и политических процессах внутри этой страны, проповедует националистические идеи и традиционные ценности, позируя в бейсболке с перечеркнутым радужным флагом.

Осенью Новиков был задержан и отправлен в СИЗО. Следователи предъявили ему обвинение по трем статьям, а пострадавшими признаны две девочки в возрасте 11 и 13 лет.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных: п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера) — два эпизода, ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия) — три эпизода», — уточнили в столичном управлении СКР.

Клон Тесака

Примечательно, что на ранних фотографиях в Сети Берендей нарочито пытался перенять стиль создателя движения «Оккупай-педофиляй» Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак: надевал майки-борцовки, очки в тонкой оправе и носил стрижку могавк.

Во второй половине нулевых Тесак и его единомышленники занимались тем, что завлекали на съемные квартиры мужчин, которые хотели вступить в интимные отношения с мальчиками 13–15 лет. На встрече растлителям устраивали унизительное интервью, обливали мочой, заставляли танцевать, наносили оскорбительные надписи на тело, выбривали борозду по центру черепа, которую выкрашивали в цвета радуги.

Ищут других пострадавших

С пострадавшими девочками Берендей, как полагает следствие, успел встретиться в офлайне, но предварительно вел развратную переписку в Сети. Первой его жертвой правоохранители считают 11-летнюю школьницу.

«По версии следствия, в январе 2024 года фигурант, находясь на территории города Москвы, вступил в интернет-переписку с 11-летней девочкой, в ходе которой вынуждал потерпевшую отправлять ему фотографии интимного содержания, а также отправлял ей видеозаписи указанного характера. Кроме того, в ходе личной встречи злоумышленник совершил в отношении девочки иные насильственные действия сексуального характера», — рассказали в Следственном комитете.

В октябре этого года похожая история повторилась с 13-летней москвичкой, говорится в сообщении СК. После этого за дело взялись следователи. Сейчас расследование открыто для привлечения новых пострадавших.

«В рамках расследования уголовного дела обвиняемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Если вы обладаете какой-либо информацией о преступлениях, совершенных указанным лицом, просим сообщить в Люблинский МРСО СУ по ЮВАО ГСУ СК России по г. Москве по телефону: 8 (495) 358-62-38 или по адресу: г. Москва, ул. Ставропольская, д. 66», — обратились в ведомстве к общественности.

Звезда «Битвы экстрасенсов»

На странице в соцсети «ВКонтакте» видно, что в период президентской кампании 2024 года Новиков пытался сотрудничать с ЛДПР. Но позже, судя по новостям на странице, открыл в Москве кофейню и завязал с политической деятельностью.

Также известно, что Новиков участвовал в одном из выпусков шоу «Битва экстрасенсов». В программе он жаловался на проклятие в квартире, которое было заложено со ржавыми черными иглами. Медиумы были уверены, что именно проклятие повлияло на то, что мужчина переболел раком и потерял супругу. Мать Сергея настаивала, что в квартире гуляют неупокоенные души.

Позже зачарованный эстетикой потустороннего мира Новиков пытался снимать влоги на эту тему для YouTube, но хватило его на два выпуска. В том числе вместе с товарищем они посетили «населенный призраками» детский психиатрический диспансер.

О Новикове известно, что он в разводе. В браке у него с супругой родился сын, которому сейчас уже 16 лет.

Читайте также:

«Хотел ласкать везде»: охотник на педофилов из ОПГ сам насиловал детей

Угрожал вырезать яичники: лжепсихолог насиловал клиенток под гипнозом

Развод и отчим-призрак: как жила мать, отрезавшая голову сыну-инвалиду