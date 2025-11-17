Угрожал отрезать яичники: лжепсихолог насиловал клиенток под гипнозом

В Татарстане под суд пойдет лжепсихолог Марсель Сультеев, предположительно, надругавшийся как минимум над пятью девушками. Пострадавшие жалуются, что не только стали жертвами полового преступления, но и лишились денег. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Лечил интимом

В управлении Следственного комитета сообщили, что в Казани группа заявительниц пострадала от действий мужчины в разные годы. В деле фигурируют эпизоды за период с 2020 по 2024 годы.

По версии следствия, злоумышленник представлялся специалистом в области психологии и предлагал решить проблемы по этому профилю. На удочку лжепсихолога попали как минимум пять девушек.

«Воспользовавшись их беспомощным состоянием, злоумышленник изнасиловал, либо совершил в отношении них действия сексуального характера», — рассказали в Следственном комитете.

Одурачил девять женщин

Следствие предполагает, что злоупотребивший доверием Сультеев не только надругался над пострадавшими, но также взял с них довольно крупные суммы за свои «услуги». В этом обвинении к пережившим насилие женщинам присоединились еще четыре пострадавшие. Они тоже платили неквалифицированному специалисту за его сеансы.

«Обвиняемый, не имевший медицинского образования, под видом оказания психологической помощи получил от девяти пациенток денежные средства на сумму более 800 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — рассказали в СКР.

Мошенник и насильник

По данным прокуратуры, против Сультеева заведены уголовные дела по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и мошенничестве.

«Мужчина применил насилие в отношении пяти женщин, четыре из которых были также изнасилованы. Кроме этого, с июня 2020 года по сентябрь 2024 года обвиняемый обманным путем похитил свыше 813 тыс. рублей у девяти женщин, пообещав оказать им психологическую помощь. Однако никаких услуг он не предоставил, а денежные средства потратил на собственные нужды», — сообщили в республиканской прокуратуре.

Дело передано в Советский районный суд для рассмотрения по существу. Уточняется, что мужчине 44 года. Неизвестно, находится ли он в текущий момент под стражей.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Это эндорфины, кайфуйте!»

Ранее NEWS.ru рассказывал, что Сультеев, предположительно, вводил одну из своих клиенток в гипноз и требовал от нее расстаться с мужем. В противном случае он угрожал, что женщине отрежут яичники.

«2022 года я обратилась к психологу Марселю Сультееву по семейным вопросам. Он вводил меня в гипнотическое трансовое состояние. Во время консультаций были в мою сторону угрозы. Марсель мне сказал, если я перестану к нему ходить, то у меня откажут почки. Если я не уйду от мужа, то отрежут мои яичники. Я стану инвалидом и больше не смогу иметь детей. После его консультаций у меня начались панические атаки. Мне понадобилось время для восстановления, целый год», — рассказывала пострадавшая Гульгена.

По словам пострадавшей, во время сеансов психолог предлагал женщинам представлять секс с их отцами, а также совокупление между родными детьми. Перед этим мужчина вводил клиенток в состояние транса.

«В какой-то момент я открываю глаза, а он стоит напротив меня. Снял свои штаны, вставил свой половой орган мне в рот и сказал, что это мое желание. У меня было состояние, как будто я парализована. После чего он снял с меня штаны и произвел половой акт. Я ему сказала, что сейчас сознание потеряю, на что он ответил: „Это эндорфины. Кайфуйте, это кураж“», — рассказала пострадавшая, отказавшаяся говорить с открытым лицом.

Из открытых источников известно, что дебют на поприще психологических консультаций у Сультеева был стремительный. Высшее образование у него юридическое, получил он его в 2003 году. И только через 13 лет прошел профессиональную переподготовку в АНО ВО Институт усовершенствования «ИНСАЙТ» по программе «практическая психология». Его обучение азам врачевания души продлилось всего 11 месяцев.

