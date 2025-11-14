Не пощадил даже дочку: в Дагестане мужчина пытался вырезать и сжечь семью

В Хасавюрте мужчина зарезал друга и едва не убил его жену и дочь. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого преступления.
Домогался жены и пырнул мужа
В ночь на 14 ноября водитель электросетей Хасавюрта Гасан Алиев напросился в гости к своему другу и коллеге Магомеду Ахмедову, пишет Telegram-канал «112».
В гостях Алиев начал приставать к жене Магомеда — Заграт. Ахмедов вступился за супругу, но его товарищ взялся за нож и нанес несколько ударов, от которых мужчина скончался.
Хотел сжечь трупы
Позже под агрессию мужчины попали Заграт и ее дочь. Алиев несколько раз ударил обеих ножом. Он был уверен, что убил женщину и девочку, забросал тела подушками и поджег.
После он закрыл дверь частного дома на ключ и скрылся. Заграт пришла в себя и смогла вытащить раненую дочь из пламени.
Факт совершенного преступления уже подтвердили в республиканском управлении Следственного комитета.
«Фигурант с целью скрыть содеянное нанес супруге и дочери потерпевшего удары канцелярским ножом в область шеи и иные части тела. Затем уложил их на пол и, накрыв одеждой и иными предметами, поджег вещи, рассчитывая, что этого будет достаточно для наступления их смерти», — рассказали в СКР.
Убийцу ищут
В ведомстве также отметили, что пока злоумышленник не задержан.
«По независящим от подозреваемого обстоятельствам ему не удалось довести преступный умысел до конца. Следствием принимаются меры для установления местонахождения и задержания подозреваемого. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — рассказали в СКР.
Жена и дочь убитого находятся в хирургии. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить им жизни.
Рецидивист?
Полный тезка и ровесник Гасана Алиева уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. В декабре 2012 года он заподозрил 54-летнего знакомого в том, что он оскорбил его супругу непристойными предложениями и звонками на телефон. Алиев пришел к мужчине в дом, чтобы обсудить ситуацию.
«В ходе беседы между потерпевшим и обвиняемым завязалась драка, в результате которой злоумышленник нанес не менее 35 ударов ножом потерпевшему в различные части тела. От причиненных колото-резаных ран потерпевший скончался на месте», – рассказывали в Следственном комитете.
Обвиняемый, осознав, что совершил убийство в присутствии престарелых родителей потерпевшего, нанес и им смертельные удары ножом. Суд в 2014 году приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. При этом у него была возможность выйти по УДО.
