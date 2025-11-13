Прижгли утюгом и избили шнуром: детская ОПГ кошмарила поселок

В городе Шелехове Иркутской области начали уголовное разбирательство из-за действий банды подростков, которые терроризируют целый поселок. Одной из жертв они прижгли ногу утюгом. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом деле.

Прижгли утюгом

Предметом для уголовного расследования стала видеозапись, распространенная в социальных сетях, на которой видно, как ученица школы № 8 в поселке Большой Луг избивает сверстницу, пока ее держит другой подросток.

Как рассказывает Telegram-канал Babr Mash, побоями издевательства не ограничились. Также известно, что в один из дней обидчики поймали 13-летнюю школьницу и прижгли одну ее ногу утюгом. На следующий день ее поймали и избили шнуром.

На снятых родителями кадрах видно, что нога девочки имеет ожоги в трех местах. На одном из мест ожога начались нагноения.

«У нее поехала крыша»

Жительница поселка рассказала журналистам RT, что пострадавшая и обидчица ранее были в дружеских отношениях. Но в какой-то момент, по словам местных, у шестиклассницы Ларисы (имена изменены) «поехала крыша».

«Девочка, которую обжигали утюгом, раньше дружила со своей главной обидчицей Ларисой. Они ровесницы. На каникулах они из-за чего-то поссорились, и, когда вышли на учебу, Лариса начала травить Ангелину, а потом и издеваться вот так. <...> Раньше она нормальной была, а тут стала всех без разбору гнобить. Доставалось и тем, кто вообще с ней никогда не общался», — рассказала жительница села.

Дело об истязании

После того как видео с избиением девочки попало в Сеть, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об истязании. В ведомстве сообщили, что личности всех нападавших установлены, с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Прокуратура Шелехова взяла расследование под контроль.

«По версии следствия, в ноябре 2025 года в селе Большой Луг Шелеховского района группа несовершеннолетних применила насилие в отношении 13-летней школьницы. В настоящее время с участниками инцидента следователи проводят необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — подтвердила пресс-служба СКР.

В региональном СК сообщили телеканалу RT, что на допросе подозреваемых присутствовали педагог-психолог и законные представители несовершеннолетних. Известно, что среди потенциальных ответчиков подростки в возрасте 17 и 14 лет.

