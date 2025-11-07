Бойцовский клуб по-кубански: беззубая пацанка кошмарит Краснодар

В Краснодаре следователи завели дело о хулиганстве после массовой «стрелки» в одном из жилых дворов. Оказалось, что весь кипеж устроила несовершеннолетняя девочка-пацанка. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Бойцовский клуб»

7 ноября в соцсетях Краснодара появились видео с дракой, устроенной в одном из жилых дворов. Женщина-очевидец в одном из таких роликов признается, что боится выйти на улицу.

«И мне прямо вот уже страшно даже выходить на улицу. Кого-то идти защищать — что-то стремно. Кругом ходят взрослые, всем плевать вообще. Подрались, теперь обнимаются», — комментирует женщина события, глядя на них с балкона.

Местные называют движение «бойцовским клубом». Его зачинатель — несовершеннолетняя девочка, которой по разным данным от 14 до 16 лет. Одна из женщин рассказала, что из-за действий хулиганки пострадала ее 14-летняя дочь. На девочку напали 3 ноября.

«Мою дочь избила до полусмерти группа подростков (малолетняя ОПГ) по адресу: улица Героя Яцкова, 19, корпус 1, на детской площадке. Избивала одна Елизавета М., которая учится в нашей школе, но на домашнем обучении. Послужной список у нее очень большой, она стоит на всех учетах. Но полиция бездействует, меры не принимаются», — жалуется мать пострадавшей девочки в обращении, которое опубликовал Telegram-канал «Плохие новости».

Выбивает зубы и ломает кости

По словам женщины, девочка работает с подельниками. На «стрелки» выходят по 20–30 человек, а места выбирают такие, где нет видеонаблюдения.

«Нападают вечером там, где нет камер. У моей дочери перелом носа, выбиты два зуба передних, страшные гематомы на лице и теле. Дети находятся в страхе, [обидчица] избивает страшным образом. Дети отказываются давать показания. Нас уже четыре родителя пострадавших, ищем еще тех, кто пострадал», — пишет женщина.

В УМВД Краснодара уже подтвердили, что все-таки начали проверку. В ведомстве уже зафиксировали один преступный эпизод. Также установлено, что виновнице произошедшего 16 лет.

«Сотрудниками полиции установлено, что телесные повреждения девочке нанесла 16-летняя краснодарка, состоящая на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе.

Судя по опубликованным в Сети видео, девочка носит короткую стрижку и каким-то образом лишилась передних зубов, чем активно кичится в роликах. Сейчас девушку доставили в отдел полиции.

Избивают взрослых

По данным Telegram-канал «ЧП Краснодара и края», от побоев детворы пострадали не только сверстники, но и взрослые люди. Один из очевидцев утверждает, что подростки сильно избили двух мужчин.

Telegram-канал «ЧП Краснодар» пишет, что молодежная ОПГ запугивает местных подростков, ставит их на счетчик, а к тем, кто отказывается платить, применяют физическое воздействие.

