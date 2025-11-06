«Чтоб не отправили к петухам»: мигранты отнимают бизнес ради брата-педофила

В Новосибирске местная жительница обвинила бывших деловых партнеров в том, что они продавали ее оборудование с целью помочь родственнику-педофилу. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Пришла на помощь погорельцам

Местная жительница Фаина Орлова обратилась к активистам «Русской общины» с просьбой помочь ей решить конфликт с езидами, с которыми она вела мебельный бизнес.

Женщина рассказала, что в 2023 году она решила помочь с бизнесом трем братьям, чей дом сгорел.

«Они попали в тяжелую жизненную ситуацию и попросили у нас помощи с бизнесом. Мы откликнулись. Мы взяли кредиты под свои квартиры и закупили за свои средства все необходимое для производства мебели. Все завезли на территорию Тогучинской колонии под ответственность администрации. Езиды показали нам хорошие результаты, вошли в доверие», — рассказывает Орлова.

Но вдруг один из братьев, Нвер Авдонян, оказывается под следствием. Его в итоге признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и приговорили к 12 годам исправительной колонии строгого режима.

«Будешь с баранами пастись»

После этого двое братьев осужденного начали злоупотреблять доверием владельцев бизнеса и инвесторов.

«На похищение мы отреагировали сразу и закрыли доступ на склад. Нарок позвонил с угрозами и матами и требовал открыть склад», — рассказывает женщина.

Одному из сотрудников, который отказывался предоставлять мужчинам доступ к складу, езид начал иносказательно угрожать.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Завтра я с тобой по-другому буду вопрос решать. Я тебя на поле поведу. Будешь с баранами пастись», — говорил мужчина в одном из аудиосообщений.

Орлова рассказывает, что на подъезде к отделению полиции братья и их подельники не давали им пройти в здание. Один из мужчин при этом называл себя сотрудником ФСБ. Предприниматели все-таки написали заявление, но дело так и не завели.

«Сотрудники Кировского РУВД развели руками и отказались возбуждать уголовное дело», — рассказывает Орлова.

«Чтобы не отправили в угол к петухам»

В «Русской общине» полагают, что езиды пошли на обман, чтобы сгладить существование своего брата в местах лишения свободы.

«Двое других решили выкупить своего брата-педофила и просто кинуть русскую женщину. Они по липовым доверенностям вывезли все оборудование, которое по документам принадлежит нашей женщине, и обманом распродали всю мебель. Похоже, что на эти деньги планировали заплатить, чтобы собрата там в угол к петухам не отправили кукарекать по утрам. На зоне-то никто не будет просто так на его дела глаза закрывать», — заявляет координатор «Русской общины» Андрей Ткачук.

