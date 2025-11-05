Умолял лечить, а не казнить: школьник-убийца возбуждался, когда душил детей

С 1938 года в Свердловске начали ходить слухи о жестоком охотнике на детей. При этом городские газеты до последнего замалчивали преступления, что множило легенды о зверствах преступника. Силовики же долго не могли заметить, что действует именно серийный маньяк. При этом никто не мог подумать, что настолько жестокие преступления против мальчиков и девочек совершает ребенок. NEWS.ru рассказывает историю самого юного серийного убийцы в СССР Володи Винничевского.

Укусила корова

В августе 1938 года в Свердловске пропала четырехлетняя Нина Плещева. Когда мать девочки, Клавдия, стала бегать по двору и звать дочь, то услышала странные звуки. Они доносились из сарая, что стоял рядом с домом. Там, в большом коробе с сеном, она и обнаружила Нину. Живую, но без сознания. Кто-то засыпал девочку сеном и привалил тяжелой стремянкой.

На шее девочки были следы пальцев, но приехавший врач заверил родителей, что с девочкой все в порядке — ее просто укусила корова, рассказывает журналистка Саша Сулим в новой серии своего криминального подкаста.

Разумеется, никакой коровы не было. Когда Нина пришла в себя, то рассказала, что во дворе к ней подошел незнакомый вежливый мальчик. Он спросил, где можно найти туалет. Нина отвела его к отхожему месту, которое находилось как раз напротив сарая.

Что случилось потом, девочка вспомнить не смогла. Клавдия не стала обращаться в милицию. По одной из версий, ее отговорил брат, дядя девочки, у которого были проблемы с законом, и он не хотел светиться.

Женщина-маньяк?

С тех пор нападения на детей в городе продолжались. Но следователи были уверены: орудует закоренелый садист. Однако в какой-то момент сыщики обнаружили, что на нескольких местах преступлений были обнаружены следы обуви 35-го размера. Но и тут приоритетной стала версия, согласно которой в городе орудует женщина-маньяк.

Даже когда появились свидетельства выживших, следователи продолжали быть уверенными в том, что убийце примерно 20 лет, а миниатюрное телосложение у него от природы.

В общей сложности жертвами подростка Владимира Винничевского стали 18 малышей в возрасте от полутора до четырех с половиной лет. Восемь из них погибли.

Лишь после вмешательства Лаврентия Берии и прибытия московских следователей, включая Артура Брагилевского, стало ясно: в городе орудует серийный убийца. Его задержали 24 октября 1939 года — им оказался 16-летний школьник Владимир Винничевский.

Подросток сознался в преступлениях, первое из которых совершил еще в 15 лет, и подробно описал каждое из них, заявив, что получал от убийств сексуальное удовольствие.

«Все его жертвы — маленькие дети, от полутора до четырех с половиной лет. Пол в данном случае, видимо, значения не имел. Как я понимаю, мальчик или девочка — вопрос случайности. А вот что касается орудия убийства, это варьировалось. Кухонный нож, складной нож, отвертка, удушение руками. Вот в этом смысле он, видимо, до конца не определился, еще свой устойчивый почерк убийства выработать он не успел», — рассказывал историк Алексей Кузнецов.

Вменяемый и подлежит расстрелу

Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила: Владимир — психопат с садистскими наклонностями, но вменяемый. Следовательно, он должен был отправиться в колонию. Но при этом душегуб чувствовал себя довольно спокойно, поскольку был уверен: инкриминируемые статьи об убийстве и изнасиловании не предполагают для него наказания в виде смертной казни и отсидит он не больше 15 лет.

Но внезапно на оглашении приговора судья меняет инкриминируемую статью на «Бандитизм» и приговаривает юношу к расстрелу. Такое решение для подростка было шоком, и он тут же обратился с кассационной жалобой в суд, где просил отправить его на лечение либо в самую отдаленную колонию, но не убивать.

«Мне сейчас 16 лет. Я еще несовершеннолетний. И мои годы впереди. Я не осознавал, что меня ожидает впереди. Отправьте меня в самую отдаленную колонию. Я буду честно трудиться для Советской страны», — писал Владимир.

Мать требовала найти подельника

Примечательно, что семья Винничевского не была маргинальной. И мать, и отец работали, не были замечены в пьянстве. Когда следствие предоставило родителям все доказательства вины их отпрыска, отец отказался от сына. Соответствующее письмо он принес в редакцию газеты «Свердловский рабочий».

«Убедившись в его сугубо кошмарных преступлениях, мы как родители отрекаемся от такого сына и требуем применить к нему высшую меру наказания — расстрел», — писал мужчина.

При этом мать, судя по всему, не была солидарна с отцом. Она долго ходила на суды и настаивала, что ее сын болен. Все содеянное, по ее словам, было следствием травмы головы, перенесенной в детстве. Также мать настаивала, что у ее сына был взрослый подельник, но следствие отрицало эту версию.

Первоначальный приговор был отменен Верховным судом, однако повторная экспертиза в НИИ имени Сербского опять признала Винничевского дееспособным. В августе 1940 года его вновь приговорили к высшей мере наказания. Расстрел состоялся 11 ноября 1940 года.

