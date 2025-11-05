Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 15:22

Взяла $5 и бросила сына: в Турции пропала россиянка, что известно о поисках

Полиция Турции Полиция Турции Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Турции пропала 41-летняя россиянка, которая прилетела на курорт вместе с сыном-подростком. Со дня исчезновения прошла почти неделя. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Поиски продолжаются»

Турецкие правоохранители ищут пропавшую в провинции Анталья россиянку Ирину Киселеву, сообщили 4 октября в генеральном консульстве России.

«Ситуация находится на контроле генконсульства, которое поддерживает контакт с родственниками пропавшей российской гражданки и местными правоохранительными органами. По информации турецких компетентных служб, ее поиски продолжаются», — рассказали в дипломатическом ведомстве.

Кроме того, генконсульство и турецкая сторона помогли сыну женщины вернуться на родину. По данным Telegram-канала «112», подросток сейчас находится с бабушкой.

Незнакомец на пляже

СМИ пишут, что 41-летняя петербурженка остановилась в отеле Royal Atlantis Spa & Resort в Анталье. 31 октября она исчезла, оставив 12-летнего сына в гостинице.

Полиция Турции Полиция Турции Фото: Shutterstock/FOTODOM

В злополучный день Ирина была на пляже с незнакомцем, а вечером он вернулся в отель только с ее сумкой. Личность мужчины была установлена.

Мужчина сообщил полиции, что ненадолго отлучился сыграть в волейбол, а по возвращении обнаружил, что женщины уже нет рядом. Вместо того чтобы сразу сообщить о ее исчезновении, он забрал ее сумку и шлепанцы в свой номер и лишь ближе к полуночи принес вещи на ресепшен. В сумке нашли деньги, телефон, паспорта и отельный браслет — по словам сына, женщина обычно не снимала его даже во время купания.

Сотрудники пляжа утверждают, что последний раз видели россиянку на шезлонге. Там же была обнаружена ее сумка.

Газета «Известия» пишет, что вечером перед исчезновением Ирина сказала сыну, что пойдет в магазин, взяла $5 и ушла.

78.ru называет имя мужчины, с которым Ирина проводила тот день. Его зовут Роман Иванченко. Журналистам он пояснил, что в тот день шел вместе с женщиной купаться в море.

«Я знал человека один день. Каждый на отдыхе делает что хочет. После я ее не видел. Какой-то работник говорил, что видел ее после этого на лежаке, но я к тому моменту уже ушел», — утверждает Роман.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему пошла купаться в холодной воде?

Сейчас родственники ждут ответа от посольства и местной полиции. Правоохранителям полностью отследить перемещения женщины не удалось — спасательная вышка закрывает обзор городских камер. Спасатели полностью обследовали береговую линию, но поиски оказались безрезультатными.

Семью пропавшей россиянки беспокоит, кем был спутник Ирины, а также почему она пошла купаться в холодную воду и не надела браслет.

Читайте также:

Жил в США, параноил и плакался жене: кто убил миссис Бурятия — 2024?

«Лилю нашли в подвале с ребенком»: семь человек сгорели в Сургуте

Тела свисали из окон: 18 лет назад в Тольятти взорвался автобус

Турция
криминал
происшествия
уголовные дела
Россия
туризм
генконсульства
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярный молодежный блогер проиграл суд
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании военнослужащего задержали
SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе
«Кто уехал из России, тот против нас»: топ-14 ярких цитат Юрия Николаева
Депутат «Партии пенсионеров» объявил голодовку из-за распределения мандатов
Слуцкий сообщил о возможной встрече с евродепутатом из Люксембурга в ГД
МакSим впервые встретилась с фанатом, который сделал с ней татуировку
Крах Красноармейска и врунишка Зеленский: новости СВО на вечер 5 ноября
Суд засекретил процесс по делу об убийстве генерала в Балашихе
Глава МИД Венгрии раскрыл главное условие для саммита Путина и Трампа
Гипоаллергенность, мягкость и стиль: текстиль для всей семьи
«Убитым не платят»: военэксперт о финансировании срочных контрактов в ВСУ
Режиссер «Звездных войн» купил особняк в Лондоне за $52 млн
Раскрыто, почему на Украине отменили автопродление загранпаспортов
США провели тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III
Спортсменка Мельникова рассказала о том, как пришла в гимнастику
В России продлят срок хранения переписок интернет-пользователей
Президент Польши отказался забывать Волынскую резню вопреки помощи Украине
Психолог раскрыл, в чем опасность синдрома постоянного обучения
Власти Словакии не готовы соглашаться на антироссийские требования ЕС
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.