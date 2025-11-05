Взяла $5 и бросила сына: в Турции пропала россиянка, что известно о поисках

В Турции пропала 41-летняя россиянка, которая прилетела на курорт вместе с сыном-подростком. Со дня исчезновения прошла почти неделя. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Поиски продолжаются»

Турецкие правоохранители ищут пропавшую в провинции Анталья россиянку Ирину Киселеву, сообщили 4 октября в генеральном консульстве России.

«Ситуация находится на контроле генконсульства, которое поддерживает контакт с родственниками пропавшей российской гражданки и местными правоохранительными органами. По информации турецких компетентных служб, ее поиски продолжаются», — рассказали в дипломатическом ведомстве.

Кроме того, генконсульство и турецкая сторона помогли сыну женщины вернуться на родину. По данным Telegram-канала «112», подросток сейчас находится с бабушкой.

Незнакомец на пляже

СМИ пишут, что 41-летняя петербурженка остановилась в отеле Royal Atlantis Spa & Resort в Анталье. 31 октября она исчезла, оставив 12-летнего сына в гостинице.

В злополучный день Ирина была на пляже с незнакомцем, а вечером он вернулся в отель только с ее сумкой. Личность мужчины была установлена.

Мужчина сообщил полиции, что ненадолго отлучился сыграть в волейбол, а по возвращении обнаружил, что женщины уже нет рядом. Вместо того чтобы сразу сообщить о ее исчезновении, он забрал ее сумку и шлепанцы в свой номер и лишь ближе к полуночи принес вещи на ресепшен. В сумке нашли деньги, телефон, паспорта и отельный браслет — по словам сына, женщина обычно не снимала его даже во время купания.

Сотрудники пляжа утверждают, что последний раз видели россиянку на шезлонге. Там же была обнаружена ее сумка.

Газета «Известия» пишет, что вечером перед исчезновением Ирина сказала сыну, что пойдет в магазин, взяла $5 и ушла.

78.ru называет имя мужчины, с которым Ирина проводила тот день. Его зовут Роман Иванченко. Журналистам он пояснил, что в тот день шел вместе с женщиной купаться в море.

«Я знал человека один день. Каждый на отдыхе делает что хочет. После я ее не видел. Какой-то работник говорил, что видел ее после этого на лежаке, но я к тому моменту уже ушел», — утверждает Роман.

Почему пошла купаться в холодной воде?

Сейчас родственники ждут ответа от посольства и местной полиции. Правоохранителям полностью отследить перемещения женщины не удалось — спасательная вышка закрывает обзор городских камер. Спасатели полностью обследовали береговую линию, но поиски оказались безрезультатными.

Семью пропавшей россиянки беспокоит, кем был спутник Ирины, а также почему она пошла купаться в холодную воду и не надела браслет.

