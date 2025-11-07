Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 12:30

Внучка отправила 95-летнюю бабушку на тот свет: из-за чего произошло убийство?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Подмосковье женщина со сложной судьбой расправилась со своей 95-летней бабушкой. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

«Давно пора»

3 ноября в подмосковном Наро-Фоминске произошло убийство 95-летней пенсионерки. По данным MK.RU, преступление совершила 47-летняя внучка.

Поводом для расправы стал конфликт между родственницами. Пожилая женщина упрекнула ее в безделье и сказала: «Я умру — кто тебя кормить будет?» В ответ нетрезвая внучка грубо ответила: «Давно пора!»

Женщина задушила родственницу тканевым платком. Сразу после происшествия женщина вызвала экстренные службы, сообщив о смерти бабушки, но скрыла обстоятельства трагедии. Истинные причины смерти были установлены экспертами лишь спустя сутки.

Годы депрессии и алкоголизм

Источник MK.RU рассказывает, что у подозреваемой за плечами тяжелая биография. С семи лет она воспитывалась без отца, в 18 лет стала жертвой изнасилования.

Женщина дважды пыталась покончить с собой. Дважды она проходила лечение в психиатрической клинике и принимала лекарства. Известно, что она страдала от депрессии и тяжело переживала развод с супругом. Бабушка при этом не одобряла наблюдение внучки у психиатров, она считала психиатрический диагноз клеймом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщина злоупотребляла алкоголем, работала эпизодически — последний раз весной трудоустраивалась на склад маркетплейса.

Основной доход ей обеспечивали родственники. При этом она успела накопить несколько кредитов, которые не могла выплатить.

95-летняя бабушка, напротив, всю жизнь трудилась портнихой и даже в преклонном возрасте продолжала шить. Незадолго до смерти она ушивала джинсы своей внучке.

«Продолжала брыкаться»

В управлении Следственного комитета уточнили, что женщина задушила бабушку тканевым платком, перед этим повалив на пол. При этом пенсионерка продолжала «двигаться и брыкаться». Против подозреваемой возбуждено дело по статье об убийстве.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, проведены допросы, с участием обвиняемой проведена проверка показаний на месте, назначено проведение судебных экспертиз. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СКР.

