Довели до гангрены: девушка лишилась рук из-за шерстяных колготок

В Москве постоялица психоневрологического интерната лишилась рук, из-за того что сотрудники связали ее колготками. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Связали руки до гангрены и ампутации»

В Москве у департамента труда и социальной защиты прошел одиночный пикет. Юрист Антон Чельцов вышел к зданию ведомства с плакатом: «В социальном доме „Обручевский“ инвалиду первой группы связали руки до гангрены и ампутации».

Чельцов — бывший сотрудник социального дома, где проживают люди с психоневрологическими патологиями. Ранее он в том числе выступал с кампанией против бывшего директора учреждения, которого обвинял в насильственных методах работы.

В этот раз он пытается обратить внимание на судьбу 20-летней девушки, которая ранее наносила себе повреждения. Сотрудники имели право применить к ней сдерживающие материалы ввиду ее психического здоровья, но не так, как это в итоге было сделано. Ей связали кисти шерстяными колготками.

Отрезали обе руки

Депутат муниципального округа Обручевский Роман Галенкин 31 октября направил письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, где рассказал, что пациентку со связанными руками нашли при утреннем обходе 14 октября.

«По данным медицинского осмотра, зафиксировано резкое сдавление мягких тканей, выраженный отек, цианоз кистей, отсутствие адекватного кровообращения. На кожных покровах выявлены глубокие борозды от сдавления. В 11:00 врач-психиатр <...> поставил предварительный диагноз: гангрена кистей обеих рук», — пишет Галенкин в обращении к Бастрыкину.

В 12:00 бригада скорой помощи доставила девушку в городскую больницу №67. Там ей ампутировали обе руки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В медицинских документах указано, что в июле у девушки был рецидив расстройства, из-за которого она наносила себе увечья, но с начала августа на фоне лечения подобных эпизодов не наблюдалось.

Галенкин отмечает, что персонал мог использовать меры для физического стеснения в отношении буйной пациентки, но только согласно внутренним правилам учреждения: девушку могли запеленать простынями с фиксацией рук у груди. И в таком состоянии она могла находится не более двух часов. Кроме того, на эти меры требовалось письменное распоряжение лечащего врача.

Бытовые предметы вроде колготок, ремней и веревок для сдерживания категорически запрещены. При этом, по данным депутата, такие методы в социальном доме использовали не впервые.

Сотрудники увольняются

Галенкин утверждает, что директор учреждения Александр Бондарь даже не начал внутреннюю проверку и никак публично не прокомментировал инцидент, несмотря на общественный резонанс. Депутат считает, что этот инцидент может носить уголовный характер. Он убежден, что в данном случае наберется минимум три статьи УК РФ: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, превышение должностных полномочий и халатность должностных лиц, повлекшая тяжкие последствия.

В обращении к Бастрыкину Галенкин прости изъять из ПНИ все внутренние журналы наблюдения, меддокументы и распоряжения за период с 10 по 14 октября, допросить начальство и сотрудников. И при наличии оснований — возбудить дело. Тем временем, по словам депутата, ряд сотрудников уже уволились из социального дома.

«После этой жуткой истории ряд сотрудников подали заявления об увольнении, не желая быть частью того, что происходит за стенами социального дома. И это поступок, достойный уважения. А вот новый директор учреждения, Бондарь Александр Викторович, предпочитает хранить молчание. Но молчание в такой ситуации — соучастие», — пишет Галенкин.

10 ноября в департаменте соцзащиты населения Москвы депутату ответили, что начали проверку в отношении социального дома, а также сотрудничают с правоохранительными органами по этому разбирательству.

