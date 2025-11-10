Насиловали трое: вдовец уверен, что его жена не утонула, а была убита

В Краснодарском крае с 2023 года вдовец пытается добиться пересмотра дела, связанного со смертью его супруги. Мужчина уверен, что гибель его жены не была несчастным случаем.

Утонула?

Информационный центр Следственного комитета опубликовал сообщение от вдовца, который не согласен с ходом расследования уголовного дела по факту гибели его супруги. Елена (имя изменено) скончалась в сентябре 2023 года. По версии следствия, женщина утонула.

С 2024 года муж погибшей пытается добиться пересмотра дела. Еще в прошлом году он обращался к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину через информационный центр ведомства, но в ноябре обратился в структуру повторно.

Изнасиловали и утопили?

Супруг уверен, что его жена умерла не в результате несчастного случая. Тем не менее разбирательство сейчас ведется по статье об оставлении в опасности. Но до сих пор никто из подозреваемых не понес наказания даже по этому составу преступления.

Сам мужчина при этом уверен, что жена была изнасилована, а после ее утопили, чтобы скрыть факт надругательства. Как пишет 93.RU со ссылкой на заявление вдовца, тот уверен, что против его супруги действовали трое мужчин.

Председатель СКР поручил доложить о ходе работы, но это уже второе поручение по этому делу. В августе 2024 года он также требовал ускорить расследование и учесть доводы супруга погибшей. Однако, судя по всему, за прошедший год расследование так и не привело к каким-либо результатам.

Руководитель СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов должен доложить Бастрыкину о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в информационном центре ведомства.

Обещал подвезти

Ранее сообщалось о похожем преступлении на Алтае. Мужчина сначала изнасиловал, а затем убил 18-летнюю девушку, с которой познакомился на вечеринке.

18-летняя Валерия пропала 22 августа в селе Троицком Алтайского края. Девушка отправилась в бар. Она не вернулась из заведения домой, и родные начали волноваться. Начались поиски, и 24 августа стало известно о ее гибели.

Тело Валерии с признаками изнасилования и насильственной смерти нашли в реке. Свидетели рассказали, что Валерия уехала с вечеринки именно с 37-летним односельчанином, который предложил подвезти ее до дома.

По версии следствия, мужчина съехал с дороги в глухую местность и надругался над девушкой. Опасаясь ответственности за изнасилование, он убил девушку и сбросил ее тело в реку, считает СК.

Известно, что перед смертью Валерия поссорилась с мужем и пошла в кафе «на эмоциях», до этого она особо не посещала бары и не злоупотребляла алкоголем. Односельчане отзываются о погибшей лишь положительно, молодая семья считалась благополучной.

