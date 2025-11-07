Изнасиловал и вернулся с цветами: маньяк-«романтик» охотился на студенток

Уроженка Краснодарского края Александра рассказала психологу и ведущей подкаста «Несломленные» Татьяне Зайцевой, как в 2014 году пережила нападение маньяка. Мужчина увез 18-летнюю Сашу с ее подругой к себе в дом и угрожал убийством. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

«Дернетесь — убью»

Александра рассказывает, что внешне приличный мужчина обратился к ним в Краснодаре. Злоумышленник попросил студенток показать дорогу до какого-то места. Девушка сразу заподозрила неладное, но ее подруга решила помочь незнакомцу.

«Я как будто бы понимала, что что-то не так. Я не хотела садиться, но побоялась надавить на подругу. И не смогла ее оставить. Мне казалось, что, если я ее оставлю, она одна пойдет и бог знает, что с ней там будет. Я садилась уже с пониманием того, что что-то произойдет», — рассказывает девушка.

Так и вышло, что мужчина вывез девушек к себе в один из дачных поселков под Краснодаром. Он заставил их зайти в дом и пригрозил: «У меня в соседней комнате ружье — если вы сейчас дернетесь, я вас убью».

Бутылка не оглушила

Мужчине была нужна интимная близость от девушек. Он заставил их раздеться, и первой была изнасилована подруга Александры. После этого девушка указала подруге взглядом на стоявшие поодаль от маньяка на столе стеклянные бутылки. Подруга схватила одну из бутылок и ударила мужчину по голове, но оглушить его не удалось.

«Я показываю ей, чтобы она это сделала, подставляя себя под изнасилование. Она бьет его бутылкой, но он не отключается. И она просто голышом выбегает на улицу, а он остается в сознании. У меня шок… Я себя чувствовала очень долго какой-то грязной. Я пыталась подстроиться под него, как-то заболтать, заговорить. И сейчас понимаю, что это был просто единственный выход — выжить», — вспоминает Александра.

«Соседка подумала, что любовница»

После изнасилования злоумышленник заставил Александру одеться и отправиться с ним на поиски беглянки. При этом периодически он подносил к горлу девушки стекло от разбитой бутылки и требовал звать подругу по имени.

Как оказалось, к тому времени девушка успела постучаться в дом на одном из дачных участков, где были люди. Дачники пустили пострадавшую к себе и вызвали полицию.

«Нам просто повезло, что рядом была семья, которая там жила. Это был не дачный сезон. И она просто побежала к ним голышом, постучалась. Причем хозяйка думала, что это любовница мужа. Я не знаю, что у них там происходило в семье, но вот какой-то такой комментарий был», — вспоминает Александра.

Маньяк во время поисков говорил юной Саше, что вскоре увезет ее к себе в Геленджик, где они заключат брак и будут жить счастливой семейной жизнью. Но вскоре он сменил милость на гнев и начал душить девушку, а затем угрожать камнем со словами: «Молись, сейчас буду тебя убивать».

«И в этот момент подъезжает полицейская машина, он кидает камень, убегает куда-то. Я слышу там выстрелы какие-то, меня сажают в машину, а я блокирую все двери из-за того, что боюсь. Они возвращаются, мы приезжаем в этот дом, откуда вызвали полицию. А там моя подруга уже в каких-то вещах, ей что-то дали надеть. И она просто рыдает, падает на колени, обнимает меня», — рассказывает Александра.

«Может, вы хотели заработать?»

Александра вспоминает, что сначала за их дело взялся недоброжелательный следователь, который подбирал оправдания для насильника.

«Нам первый следователь попался ужасный. Он говорил: „Ну, может быть, вы хотели подзаработать таким способом“. Следующий следователь попался нормальный, и прокурор была девушка, и адвокат, который ему был дан как государственный, — он там вообще просто сидел молча и даже не пытался что-то сказать», — рассказывает девушка.

Насильника поймали спустя два месяца. Оказалось, что мужчина уже был судим и находился на свободе по УДО. Он отбывал наказание за кражу, разбой и изнасилование.

«Он угнал машину с хозяйкой и изнасиловал эту девушку. Потом отпустил и на следующий день положил ей цветы на капот с номером телефона. Романтик. И так его нашли, осудили на 22 года», — рассказывает Александра.

У мужчины были больные представления о близости. В том числе против него давала показания следователь по предыдущему уголовному процессу. Оказавшись на свободе, преступник писал ей в СМС: «Надевай чулки, я уже еду».

Александра опасается, что мужчина все-таки сможет выйти на свободу и начнет искать своих жертв. В суде он проявлял себя довольно агрессивно по отношению к девушкам — обзывал их и показывал неприличные жесты в их сторону.

