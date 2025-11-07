Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 17:25

Изнасиловал и вернулся с цветами: маньяк-«романтик» охотился на студенток

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уроженка Краснодарского края Александра рассказала психологу и ведущей подкаста «Несломленные» Татьяне Зайцевой, как в 2014 году пережила нападение маньяка. Мужчина увез 18-летнюю Сашу с ее подругой к себе в дом и угрожал убийством. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

«Дернетесь — убью»

Александра рассказывает, что внешне приличный мужчина обратился к ним в Краснодаре. Злоумышленник попросил студенток показать дорогу до какого-то места. Девушка сразу заподозрила неладное, но ее подруга решила помочь незнакомцу.

«Я как будто бы понимала, что что-то не так. Я не хотела садиться, но побоялась надавить на подругу. И не смогла ее оставить. Мне казалось, что, если я ее оставлю, она одна пойдет и бог знает, что с ней там будет. Я садилась уже с пониманием того, что что-то произойдет», — рассказывает девушка.

Так и вышло, что мужчина вывез девушек к себе в один из дачных поселков под Краснодаром. Он заставил их зайти в дом и пригрозил: «У меня в соседней комнате ружье — если вы сейчас дернетесь, я вас убью».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бутылка не оглушила

Мужчине была нужна интимная близость от девушек. Он заставил их раздеться, и первой была изнасилована подруга Александры. После этого девушка указала подруге взглядом на стоявшие поодаль от маньяка на столе стеклянные бутылки. Подруга схватила одну из бутылок и ударила мужчину по голове, но оглушить его не удалось.

«Я показываю ей, чтобы она это сделала, подставляя себя под изнасилование. Она бьет его бутылкой, но он не отключается. И она просто голышом выбегает на улицу, а он остается в сознании. У меня шок… Я себя чувствовала очень долго какой-то грязной. Я пыталась подстроиться под него, как-то заболтать, заговорить. И сейчас понимаю, что это был просто единственный выход — выжить», — вспоминает Александра.

«Соседка подумала, что любовница»

После изнасилования злоумышленник заставил Александру одеться и отправиться с ним на поиски беглянки. При этом периодически он подносил к горлу девушки стекло от разбитой бутылки и требовал звать подругу по имени.

Как оказалось, к тому времени девушка успела постучаться в дом на одном из дачных участков, где были люди. Дачники пустили пострадавшую к себе и вызвали полицию.

«Нам просто повезло, что рядом была семья, которая там жила. Это был не дачный сезон. И она просто побежала к ним голышом, постучалась. Причем хозяйка думала, что это любовница мужа. Я не знаю, что у них там происходило в семье, но вот какой-то такой комментарий был», — вспоминает Александра.

Маньяк во время поисков говорил юной Саше, что вскоре увезет ее к себе в Геленджик, где они заключат брак и будут жить счастливой семейной жизнью. Но вскоре он сменил милость на гнев и начал душить девушку, а затем угрожать камнем со словами: «Молись, сейчас буду тебя убивать».

«И в этот момент подъезжает полицейская машина, он кидает камень, убегает куда-то. Я слышу там выстрелы какие-то, меня сажают в машину, а я блокирую все двери из-за того, что боюсь. Они возвращаются, мы приезжаем в этот дом, откуда вызвали полицию. А там моя подруга уже в каких-то вещах, ей что-то дали надеть. И она просто рыдает, падает на колени, обнимает меня», — рассказывает Александра.

«Может, вы хотели заработать?»

Александра вспоминает, что сначала за их дело взялся недоброжелательный следователь, который подбирал оправдания для насильника.

«Нам первый следователь попался ужасный. Он говорил: „Ну, может быть, вы хотели подзаработать таким способом“. Следующий следователь попался нормальный, и прокурор была девушка, и адвокат, который ему был дан как государственный, — он там вообще просто сидел молча и даже не пытался что-то сказать», — рассказывает девушка.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Насильника поймали спустя два месяца. Оказалось, что мужчина уже был судим и находился на свободе по УДО. Он отбывал наказание за кражу, разбой и изнасилование.

«Он угнал машину с хозяйкой и изнасиловал эту девушку. Потом отпустил и на следующий день положил ей цветы на капот с номером телефона. Романтик. И так его нашли, осудили на 22 года», — рассказывает Александра.

У мужчины были больные представления о близости. В том числе против него давала показания следователь по предыдущему уголовному процессу. Оказавшись на свободе, преступник писал ей в СМС: «Надевай чулки, я уже еду».

Александра опасается, что мужчина все-таки сможет выйти на свободу и начнет искать своих жертв. В суде он проявлял себя довольно агрессивно по отношению к девушкам — обзывал их и показывал неприличные жесты в их сторону.

Читайте также:

Бойцовский клуб по-кубански: беззубая пацанка кошмарит Краснодар

Внучка отправила 95-летнюю бабушку на тот свет: из-за чего произошло убийство?

Криптомошенник и «друг Дурова»: кто убил Романа Новака и его супругу?

изнасилования
происшествия
криминал
уголовные дела
психологи
покушения
маньяки
Россия
Краснодар
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО России сбили шесть украинских беспилотников за три часа
Стали известны первые детали допросов причастных к убийству Новака в ОАЭ
Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов
Закуривший на заправке бразилец едва не лишил жизни нескольких человек
Евросоюз сделал неожиданное заявление о запрете на выдачу виз россиянам
Психолог объяснил родителям, что будет, если подталкивать детей к браку
В Петербурге женщине с инвалидностью вернули деньги после нарушения прав
ФСИН опровергла причастность бывшего сотрудника к убийству Новака
Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео
«Врет»: военэксперт высмеял Рютте за слова о превосходстве НАТО над Россией
Джеймс Макэвой погиб на съемках фильма ужасов
Раскрыты жуткие подробности о состоянии выживших при крушении Ка-226
Жену пропавшего бойца СВО жестоко обманула родственница
13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить
Дмитриев раскрыл дальнейшие перспективы переговоров России и США
Акцию «День призывника» провели в Нижнем Новгороде
Британец получил несколько лет тюрьмы за «помощь разведке РФ»
Анджелину Джоли заметили в Тернополе
«Атака против россиян»: в Совфеде отреагировали на визовые ограничения ЕС
Тарпищев назвал причину неудач московского «Спартака»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.