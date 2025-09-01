Тело нашли в реке. Юную мать изнасиловали и убили под Барнаулом: детали

Тело пропавшей несколько дней назад в Алтайском крае 18-летней девушки нашли в реке с признаками насильственной смерти. Главный подозреваемый в этом деле — ранее судимый односельчанин, который ее подвез накануне исчезновения. Новые подробности произошедшего — в материале NEWS.ru.

Что известно об убийстве девушки в Алтайском крае

18-летняя Валерия пропала 22 августа в селе Троицком Алтайского края. Девушка отправилась в бар. Она не вернулась из заведения домой, и родные начали волноваться.

«С 22 августа 2025 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы светлые окрашенные, глаза зеленые. Одежда: черный жилет, черная водолазка, черные джинсы, белые кроссовки. С собой: черная сумка», — говорилось в ориентировке на поиски девушки.

В воскресенье, 24 августа, под ориентировкой появился комментарий поискового отряда «ЛизаАлерт»: «Найдена, погибла. Отряд приносит соболезнования родным и близким».

Через неделю Валерия должна была отмечать 19-летие. У нее осталась четырехмесячная дочь. Девушка закончила девять классов школы в родном селе, там же поступила в колледж на направление «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», пишет KP.RU. Однако вскоре она сменила специальность.

«На этом направлении ей не понравилось. Не совсем для девочек оно, там учатся у нас те, кто прямо горит этим. Валерия в сентябре 2024 года подала документы на направление „Строительство и эксплуатация зданий и сооружений“. Но проучилась она всего лишь до октября и ушла в академический отпуск по беременности», — рассказали в техникуме.

В феврале 2025-го девушка вышла замуж. В комментариях к ее свадебным фото в соцсетях родные желали паре долгой и счастливой жизни.

Тело Валерии с признаками изнасилования и насильственной смерти нашли в реке. Как рассказала в беседе с NEWS.ru знакомая матери погибшей, семья похоронила девушку и пока что не получила какую-либо помощь от властей и односельчан.

Подробности изнасилования и убийства на Алтае

Свидетели рассказали, что Валерия уехала с вечеринки именно с 37-летним односельчанином, который предложил подвезти ее до дома.

«По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, которому предъявлено обвинение в убийстве. Предварительно установлено, что в ночь с 21 на 22 августа обвиняемый находился в компании односельчан, где познакомился с молодой девушкой. После распития спиртного он повез новую знакомую домой», — рассказали в управлении Следственного комитета.

Мужчина сначала говорил, что отвез девушку в другой район. «Очевидцы рассказали, что этот мужик был последним, кто ее видел, поэтому его задержали быстро. Конечно, сознаваться он не хотел: говорил, что якобы отвез ее в другое село, но версия не подтвердилась», — сообщил источник, знакомый с материалами дела.

По версии следствия, мужчина съехал с дороги в глухую местность и надругался над девушкой. Опасаясь ответственности за изнасилование, он убил девушку и сбросил ее тело в реку, считает СК.

«С целью скрыть совершенное преступление он нанес несколько ударов девушке по голове, после чего сбросил ее в бессознательном состоянии в реку», — рассказали в Следкоме.

Что известно о подозреваемом в изнасиловании

В комментариях паблика «Инцидент Барнаул» подписчики указали, что мужчина якобы недавно вернулся из зоны СВО, куда ушел из колонии. Как сообщила NEWS.ru односельчанка погибшей, мужчина подрабатывал таксистом.

«Он пришел с СВО и был судим за убийство. Женат, трое детей, жена хорошая, в цветочном магазине работает», — сказала она.

По ее словам, перед смертью Валерия поссорилась с мужем и пошла в кафе «на эмоциях», до этого она особо не посещала бары и не злоупотребляла алкоголем. Односельчане отзываются о погибшей лишь положительно, молодая семья считалась благополучной.

«С девушками сидели отдыхали, общались, он подсел к ним, вроде как он притаксовывал в свободное время, с ним могла и другая сесть. Что там пошло у них не так, непонятно, убил зверски и в речку бросил», — добавила собеседница NEWS.ru.

Обвиняемый задержан, следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как рассказала NEWS.ru знакомая семьи погибшей, мужчину будет судить военный суд. «Они забрали его, и суд будет с их стороны. Он числится у них, просто в отпуск приезжал. И очень надеюсь, что этого человека посадят на всю его оставшуюся жизнь», — добавила женщина.

