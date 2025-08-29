День знаний — 2025
29 августа 2025 в 16:51

Таксист изнасиловал пассажирку, побил ее палкой и бросил у дороги

В Индии мужчину осудили за надругательство над 45-летней пассажиркой такси

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Суд в Индии приговорил таксиста к пожизненному лишению свободы за изнасилование и нападение на 45-летнюю женщину в штате Телингана, пишет India Today. Водитель вез женщину, а затем надругался над ней и побил жертву.

Инцидент произошел, когда пострадавшая направлялась к своей матери из города, где она работала, воспользовавшись услугами такси. Во время поездки водитель начал приставать к пассажирке, затем совершил насилие, а когда женщина попыталась сопротивляться, он избил ее палкой.

Полагая, что жертва погибла, преступник бросил ее на обочине дороги, пытаясь инсценировать последствия ДТП. Однако женщину обнаружили живой. На следующий день после случившегося она рассказала обо всем своему брату, который обратился в полицию.

Произошедшее вызвало волну возмущения среди местных жителей, что привело к протестам. Некоторые участники демонстраций поджигали магазины и дома.

Правоохранители задержали таксиста. Суд вынес ему приговор: пожизненное лишение свободы. Помимо тюремного заключения, виновного обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рупий, что составляет чуть более 27 тысяч российских рублей.

Ранее жительница Индии спасла мужа от внезапно напавшего крокодила. Помогло ей в этом сари — традиционная одежда.

