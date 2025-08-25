Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 16:46

Женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила

В Индии женщина спасла мужа от крокодила с помощью сари

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Индии женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила с помощью сари — традиционной одежды, сообщило издание Deccan Herald. Пострадавшего мужчину доставили в больницу.

Инцидент произошел в индийском штате Махараштра. В тот момент, когда мужчина вместе с женой и золовкой переходил канал вброд, за его ногу внезапно зацепился крокодил. Чтобы помочь мужу, женщина бросила ему сари, за которое тот ухватился. К ней также подбежали местные жители, которые стали бить по хищнику палками. В итоге крокодил отпустил мужчину.

Ранее семиметровый крокодил утащил маленького мальчика в дренажную канаву в Индии, однако благодаря решительности и мужеству матери ребенка удалось спасти. Это произошло в деревне Дхакия, расположенной в штате Уттар-Прадеш.

Хищник атаковал мальчика по имени Виру в тот момент, когда он купался в канале, который сообщается с разлившейся рекой Гхагра. Услышав крики сына, 35-летняя мать бросилась в воду и начала бить крокодила железным прутом, пока тот не отпустил добычу. Лесничий Рам Сингх Ядав уточнил, что мальчик получил травмы, но его состояние стабильно.

Индия
крокодилы
спасения
нападения
жены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Сотрудники ТЦК задержали депортированных из России украинцев
Сбросил 20 кг, пригласил домой близняшек: как живет Дибров после ухода жены
Твоя одежда — твой ритм: как одеваться под образ жизни, а не под дресс-код
Полиция Украины задержала «смотрящего за Измаилом»
Акции финского энергоконцерна передадут в Росимущество
Прохор Шаляпин прибыл в ГД с предложениями по роботам, работе и зарплате
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.