Женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила В Индии женщина спасла мужа от крокодила с помощью сари

В Индии женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила с помощью сари — традиционной одежды, сообщило издание Deccan Herald. Пострадавшего мужчину доставили в больницу.

Инцидент произошел в индийском штате Махараштра. В тот момент, когда мужчина вместе с женой и золовкой переходил канал вброд, за его ногу внезапно зацепился крокодил. Чтобы помочь мужу, женщина бросила ему сари, за которое тот ухватился. К ней также подбежали местные жители, которые стали бить по хищнику палками. В итоге крокодил отпустил мужчину.

Ранее семиметровый крокодил утащил маленького мальчика в дренажную канаву в Индии, однако благодаря решительности и мужеству матери ребенка удалось спасти. Это произошло в деревне Дхакия, расположенной в штате Уттар-Прадеш.

Хищник атаковал мальчика по имени Виру в тот момент, когда он купался в канале, который сообщается с разлившейся рекой Гхагра. Услышав крики сына, 35-летняя мать бросилась в воду и начала бить крокодила железным прутом, пока тот не отпустил добычу. Лесничий Рам Сингх Ядав уточнил, что мальчик получил травмы, но его состояние стабильно.