22 августа 2025 в 07:17

«Била снова и снова»: мать спасла сына из пасти огромного крокодила

В Индии мать отбила своего маленького сына у крокодила железным прутом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семиметровый крокодил утащил маленького мальчика в дренажную канаву в Индии, однако благодаря решительности и мужеству матери ребенка удалось спасти, сообщает Deccan Herald. По информации издания, инцидент произошел в деревне Дхакия, штат Уттар-Прадеш.

Хищник атаковал мальчика по имени Виру в тот момент, когда он купался в канале, который сообщается с разлившейся рекой Гхагра. Услышав крики сына, 35-летняя мать бросилась в воду и начала бить крокодила железным прутом, пока тот не отпустил добычу.

Мой ребенок оказался в пасти крокодила. Я прыгнула, не думая о своей жизни, и била крокодила снова и снова, — рассказала она.

Лесничий Рам Сингх Ядав уточнил, что мальчик получил травмы, но его состояние стабильно. После случившегося власти штата установили защитные сети в трех точках канала и предупредили местных жителей об опасности купания в сезон дождей, когда крокодилы особенно активны.

Ранее в индийском штате Одиша произошло смертельное нападение гребнистого крокодила на человека. Хищник утащил в воду 82-летнего Панчанана Даса, который пас скот на берегу реки Брахмани. По словам зоологов, текущий период является сезоном гнездования рептилий и в эти моменты их агрессивность значительно возрастает.

Индия
крокодилы
дети
нападения
