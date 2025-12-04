Израиль заподозрил крокодилов в «пособничестве» террористам В Израиле истребили сотни крокодилов, чтобы их не выпустили террористы

Власти Израиля истребили сотни крокодилов, чтобы их не выпустили террористы, сообщает газета Ynet global. Инцидент произошел в израильском поселении Пцаэль на Западном берегу реки Иордан.

Зоозащитники выразили протест этим действиям. Гражданская администрация Израиля и природоохранные службы сообщили, что проверка обстоятельств уничтожения крокодилов проводиться не будет.

Решение об отстреле было принято с целью уменьшить страдания крокодилов, живущих в неразвитой инфраструктуре и суровых условиях, а также защитить население от непосредственных рисков, — официально заявили чиновники.

Ранее в Австралии аборигены потребовали освободить крокодила по кличке Старый Служака. По словам представителей аборигенной организации города Ринирру, власти незаконно отловили животное, применив устаревшие методы оценки его поведения.

До этого в индийском штате крокодил напал на 37-летнюю женщину, когда она ловила рыбу у реки Гобари, и утащил ее под воду. Позже спасатели обнаружили изуродованное тело погибшей. В поисках участвовали местные жители и сотрудники службы спасения.