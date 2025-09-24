Крокодил напал на женщину-рыбака и съел ее В Индии крокодил съел женщину-рыбака

В Индии крокодил утащил под воду 37-летнюю женщину во время рыбалки и съел ее, сообщила газета The Times of India. Через некоторое время спасатели нашли изуродованное тело погибшей.

Как отметило издание, женщина рыбачила у реки Гобари, внезапно рядом с ней появился крокодил, который набросился на нее. В ее поисках участвовали спасатели и жители соседней деревни. В результате им удалось обнаружить только половину ее тела. У женщины осталось три дочери. Семье погибшей выплатили 1 млн рупий (946 тыс. рублей).

Ранее 12-летний мальчик в Малайзии погиб после нападения крокодила. Тело ребенка нашли со следами зубов хищника на груди. Крокодил утащил мальчика под воду, когда тот рыбачил в лодке.

До этого в Таиланде стая львов напала на смотрителя зоопарка и съела его. По сообщениям свидетелей, мужчина покинул свой джип в открытом вольере — зоне, где посетители обычно наблюдают за хищниками из автомобилей. Спасательная операция началась лишь спустя несколько минут. Львы отступили, однако к этому моменту мужчина уже не подавал признаков жизни.