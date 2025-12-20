Израиль и США уличили в попытке выселить палестинцев из Газы

Израиль пытается выселить палестинцев из Газы в другие страны, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, Тель-Авив действует при поддержке Вашингтона.

Очевидно, что израильское видение и цели полностью согласуются с американской поддержкой. Сохраняются признаки того, что Израиль при поддержке США стремится к переселению палестинцев, — сказал посол.

Он добавил, что уже около 200 палестинцев переселили в Южно-Африканскую Республику и другие страны. Нофаль также отметил, что Израиль хочет открыть пограничный переход «Рафах» в одностороннем направлении. По его словам, через данный КПП Тель-Авив хочет вывозить граждан из сектора Газа без возможности возвращения.

Ранее журналисты The Wall Street Journal сообщили, что представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер разработали план восстановления сектора Газа. Согласно их сведениям, стоимость данного проекта, известного как «Проект Рассвет», оценивается в $112 млрд (9 трлн рублей).