Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 15:29

Около 50 палестинцев погибли в Газе из-за ударов Израиля

WAFA: 47 палестинцев погибли в секторе Газа из-за ударов ЦАХАЛ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не менее 47 палестинцев погибли в секторе Газа из-за ударов израильской армии, сообщило агентство WAFA. При этом 158 человек пострадали.

С сегодняшнего утра в результате обстрелов израильской армии в различных районах сектора Газа погибли 47 палестинцев, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение режима прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Он отметил, что, несмотря на отдельные инциденты, достигнутые договоренности продолжают действовать в полном объеме.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что ХАМАС столкнется с жестким ответом в случае любых нарушений режима прекращения огня в анклаве. Он также поручил израильским военнослужащим действовать решительно против объектов палестинской группировки.

19 октября ВВС Израиля нанесли удар по южной части сектора Газа в районе Рафаха после возможного открытия огня со стороны ХАМАС. По мнению израильской стороны, группировка нарушила мирное соглашение.

сектор Газа
Израиль
палестинцы
погибшие
ЦАХАЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэрия Гюмри объявила забастовку после задержания главы города
ИИ-рекламу «Золотого Граммофона» с российскими звездами разместили в Москве
Путин рассказал о курьезном случае на юбилее Михалкова
В Госдуме оценили инициативу РПЦ о праве голоса отца при аборте
Реанимация голубей подмосковными пожарными попала на видео
Названа возможная причина отказа Зеленского от вывода войск из регионов РФ
Подросток отомстила своему отчиму-насильнику спустя несколько лет
«Недоумение и зависть»: Сийярто описал реакцию ЕС на саммит Трампа и Путина
Блогеру хватило одной фразы для сравнения брачных отношений в России и США
Исследователи выяснили, какие машины чаще других пачкают птицы
В Музее нумизматики представили уникальную находку XVIII века
В СПЧ раскритиковали идею снизить возрастной порог за совершение диверсий
На Западе забили тревогу из-за слабости Европы
Врач рассказал, к чему может привести сдвиг графика
Мужчина выиграл в лотерею и проиграл семейное счастье
США стали получать намного меньше нефтепродуктов из Китая
BIM 2.0 и цифровые двойники: как выглядят умные стройки в регионах
Свирепые ветра и холод до -3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Военэксперт назвал срок полного освобождения ДНР
Названы последствия возможной диверсии в Венгрии во время переговоров
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.