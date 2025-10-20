Около 50 палестинцев погибли в Газе из-за ударов Израиля

Около 50 палестинцев погибли в Газе из-за ударов Израиля WAFA: 47 палестинцев погибли в секторе Газа из-за ударов ЦАХАЛ

Не менее 47 палестинцев погибли в секторе Газа из-за ударов израильской армии, сообщило агентство WAFA. При этом 158 человек пострадали.

С сегодняшнего утра в результате обстрелов израильской армии в различных районах сектора Газа погибли 47 палестинцев, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение режима прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Он отметил, что, несмотря на отдельные инциденты, достигнутые договоренности продолжают действовать в полном объеме.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что ХАМАС столкнется с жестким ответом в случае любых нарушений режима прекращения огня в анклаве. Он также поручил израильским военнослужащим действовать решительно против объектов палестинской группировки.

19 октября ВВС Израиля нанесли удар по южной части сектора Газа в районе Рафаха после возможного открытия огня со стороны ХАМАС. По мнению израильской стороны, группировка нарушила мирное соглашение.