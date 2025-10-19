Израиль ударил по сектору Газа в ответ на огонь ХАМАС

ВВС Израиля нанесли удар по южной части сектора Газа в районе Рафаха после возможного открытия огня со стороны ХАМАС, передает The Jerusalem Post. Тель-Авив считает, что группировка якобы первой нарушила мирное соглашение.

По информации журналистов, еще один инцидент был зафиксирован на севере анклава в районе Бейт-Хануна. Двое неизвестных пересекли линию отвода войск, после чего по ним открыли огонь.

Перед этим ХАМАС официально заявило о нарушении соглашения о прекращении огня со стороны Израиля. По данным палестинцев, Тель-Авив решил не открывать контрольно-пропускной пункт «Рафах». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился сохранить закрытым переход между сектором Газа и Египтом до дальнейшего уведомления.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа продолжаются активные поиски тел погибших израильских заложников. В операции задействованы специалисты Международного комитета Красного Креста, использующие оборудование, поставленное из Египта. Обе стороны конфликта — ХАМАС и Израиль — обвиняют друг друга в гибели заложников.