19 октября 2025 в 03:31

ХАМАС уличило Израиль в нарушении соглашения

ХАМАС: решение Израиля не открывать КПП Рафах стало нарушением соглашения

КПП «Рафах» КПП «Рафах» Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС официально заявило о нарушении соглашения о прекращении огня со стороны Израиля. По данным палестинцев, Тель-Авив решил не открывать контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился сохранить закрытым этот пограничный переход между сектором Газа и Египтом до дальнейшего уведомления. В заявлении движения подчеркивается, что такие действия противоречат взятым обязательствам.

Решение Нетаньяху не открывать погранпереход «Рафах» до дальнейшего уведомления является грубым нарушением пунктов соглашения о прекращении огня и невыполнением обязательств, которые он взял перед посредниками и гарантами, — указано в сообщении.

Движение считает, что это ставит под угрозу весь процесс урегулирования. Ситуация вокруг КПП «Рафах» остается напряженной, поскольку этот переход является ключевым пунктом для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа продолжаются активные поиски тел погибших израильских заложников. В операции задействованы специалисты Международного комитета Красного Креста, использующие оборудование, поставленное из Египта. Обе стороны конфликта — ХАМАС и Израиль — обвиняют друг друга в гибели заложников.

