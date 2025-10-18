Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 19:40

Красный Крест продолжает искать тела погибших израильских заложников в Газе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В секторе Газа продолжаются активные поиски тел погибших израильских заложников. В операции задействованы специалисты Международного комитета Красного Креста, использующие оборудование, поставленное из Египта, передает РИА Новости.

Основные работы ведутся в районе Хан-Юниса на юге. Обе стороны конфликта — ХАМАС и Израиль — обвиняют друг друга в гибели заложников. В среду члены бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили о необходимости специальной техники для извлечения тел. В свою очередь движение обвинило Израиль в создании препятствий для проведения поисковых работ.

Ранее в результате авиаудара израильской армии по автомобилю в секторе Газа погибли 11 человек из одной семьи. В их числе — три женщины и семь детей. Инцидент произошел в районе Аз-Зейтун, когда люди возвращались домой.

До этого стало известно о начале возвращения палестинских граждан в северные районы сектора Газа. Войска Израиля разрешили местным жителям перемещение по специально установленным маршрутам.

заложники
пленные
сектор Газа
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Запорожье произошел взрыв
В МВД подтвердили задержание родственников Ирины Шевыревой
Экс- конгрессмен провел в тюрьме 84 дня вместо 87 месяцев благодаря Трампу
ВСУ блокируют в Купянске, охват Покровска: новости с фронтов СВО 18 октября
Медведев посетил полигон Капустин Яр
Лютый мороз и горы снега? Какая погода будет в Москве в ноябре: чего ждать
«Локомотив» приехал в Петербург и разгромил СКА
Американцы стали чаще отказываться от гражданства США
Именной мотоцикл Папы Римского ушел с молотка за €156 тысяч
Взрыв на «Авангарде», срочник расстрелял сослуживцев: что дальше
Зеленский упрекнул Трампа из-за слов о стремлении России к миру
В России потребовали расследовать до конца дело о «Северных потоках»
Костариканец умер на высоте 5200 метров на Эльбрусе
Вэнс ответил на споры вокруг «пророссийского» галстука главы Пентагона
Движение Карапетяна хочет отстранить от власти партию Пашиняна
В Германии нашли крупное месторождение лития на 43 млн тонн
Столичные полицейские заинтересовались избиением собаки в лифте многоэтажки
«Дым и пламя»: ученые показали чрезвычайно активную область на Солнце
Красный Крест продолжает искать тела погибших израильских заложников в Газе
В правительстве назвали сумму, выделенную для Белгорода и Брянска
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.