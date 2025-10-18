Красный Крест продолжает искать тела погибших израильских заложников в Газе

В секторе Газа продолжаются активные поиски тел погибших израильских заложников. В операции задействованы специалисты Международного комитета Красного Креста, использующие оборудование, поставленное из Египта, передает РИА Новости.

Основные работы ведутся в районе Хан-Юниса на юге. Обе стороны конфликта — ХАМАС и Израиль — обвиняют друг друга в гибели заложников. В среду члены бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили о необходимости специальной техники для извлечения тел. В свою очередь движение обвинило Израиль в создании препятствий для проведения поисковых работ.

Ранее в результате авиаудара израильской армии по автомобилю в секторе Газа погибли 11 человек из одной семьи. В их числе — три женщины и семь детей. Инцидент произошел в районе Аз-Зейтун, когда люди возвращались домой.

До этого стало известно о начале возвращения палестинских граждан в северные районы сектора Газа. Войска Израиля разрешили местным жителям перемещение по специально установленным маршрутам.