Стало известно о возвращении палестинцев в сектор Газа на фоне перемирия Times of Israel: палестинцы стали возвращаться в северную часть сектора Газа

Палестинцы стали возвращаться в северную часть сектора Газа, сообщила газета The Times of Israel. По информации издания, ЦАХАЛ разрешила им перемещаться по определенным маршрутам.

Как отмечает газета, палестинцы могут передвигаться по шоссе Салах ад-Дин и прибрежной дороге Рашид. При этом ЦАХАЛ предупредила их об опасности приближения к районам, где все еще дислоцируются израильские военные. В настоящее время армия еврейского государства контролирует чуть больше половины территории палестинского анклава.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС в любом случае будет разоружено, а Газа — демилитаризована. По его словам, которые приводит издание The Times of Israel, Тель-Авив добьется этого, несмотря на любую сложность.

До этого советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман объявил, что заложники-граждане еврейского государства вернутся на родину 13 или 14 октября. Тель-Авив, в свою очередь, освободит 1,7 тыс. задержанных после 7 октября 2023 года палестинцев и 250 осужденных за терроризм.