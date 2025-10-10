Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 15:10

Стало известно о возвращении палестинцев в сектор Газа на фоне перемирия

Times of Israel: палестинцы стали возвращаться в северную часть сектора Газа

Люди в секторе Газа Люди в секторе Газа Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинцы стали возвращаться в северную часть сектора Газа, сообщила газета The Times of Israel. По информации издания, ЦАХАЛ разрешила им перемещаться по определенным маршрутам.

Как отмечает газета, палестинцы могут передвигаться по шоссе Салах ад-Дин и прибрежной дороге Рашид. При этом ЦАХАЛ предупредила их об опасности приближения к районам, где все еще дислоцируются израильские военные. В настоящее время армия еврейского государства контролирует чуть больше половины территории палестинского анклава.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС в любом случае будет разоружено, а Газа — демилитаризована. По его словам, которые приводит издание The Times of Israel, Тель-Авив добьется этого, несмотря на любую сложность.

До этого советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман объявил, что заложники-граждане еврейского государства вернутся на родину 13 или 14 октября. Тель-Авив, в свою очередь, освободит 1,7 тыс. задержанных после 7 октября 2023 года палестинцев и 250 осужденных за терроризм.

Израиль
Палестина
сектор Газа
палестинцы
ХАМАС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как отреставрировать и освежить старую мебель своими руками
«Бог с ними»: Путин о провале Трампа с Нобелевской премией мира
Путин раскрыл, остались ли в силе договоренности саммита на Аляске
В Госдуме оценили предложение ограничить число домашних животных
Путин сообщил, чего ждет от Азербайджана
Умные окна: от энергосбережения до автоматического проветривания
На БИОПРОМ обсудили лекарственное обеспечение пациентов с редкими болезнями
Бастрыкин заинтересовался ЧП с рухнувшим деревом на мать с младенцем
Первая женщина-премьер Японии может остаться без своего поста
Раскрыто, почему НАТО не оставляет попыток взять контроль над Каспием
Путин заявил, что результаты расследования крушения самолета AZAL уже понятны
Путин заявил, что у России и Азербайджана не было кризиса в отношениях
В Петербурге пять человек обвинили в хищении 37 млн у агентства телевидения
Путин наградил легенду «Спартака»
Путин оценил значимость плана Трампа по урегулированию в Газе
Военэскперт рассказал, чем «Фламинго» отличается от «Томагавка»
«Важно не разъехаться далеко»: Путин объяснил, почему нужно укреплять СНГ
«Мы видим»: Путин высказался о руководстве Афганистана
Путин напомнил мигрантам о необходимости следования законам
Зоозащитник раскритиковал идею ограничить число животных в квартире
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.