Чиновница удалила все соцсети и ушла в отставку Глава Химок Землякова покинула пост и удалила все соцсети

Глава подмосковных Химок Елена Землякова приняла решение об отставке и удалила свои аккаунты в социальных сетях, сообщает Msk1.ru. По данным источника, она занимала свою должность менее года, получив назначение 28 февраля 2025-го.

Разговоры о ее возможном увольнении начали появляться еще в декабре прошлого года, однако официально это подтвердили только сейчас. По информации источника, Землякова планирует перейти на пост руководителя регионального Фонда медицинского страхования.

Временно исполняющей обязанности главы Химок назначена Инна Федотова, ранее занимавшая аналогичную должность в администрации Клина. Федотова родилась и выросла в Красноярске, где начала свой карьерный путь в госслужбе.

Ранее заместитель начальника правового управления правительства Псковской области Светлана Удовенко лишилась должности. Губернатор региона Михаил Ведерников рассказал, что увольнение произошло после инцидента с брошенными на зимней трассе собаками. Чиновница оставила животных на морозе.