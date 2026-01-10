Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 16:12

Пропалестинский активист попал в больницу после 58 дней голодовки

Участника Palestine Action доставили в больницу на 58-й день голодовки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Великобритании госпитализировали сторонника пропалестинского движения Palestine Action Камрана Ахмеда, который уже 58 дней держит голодовку в знак протеста против запрета организации, сообщает телеканал Sky News. По его информации, у мужчины начались проблемы с сердцем.

По данным издания, активист намерен продолжать отказ от пищи до тех пор, пока власти не исключат Palestine Action из перечня запрещенных организаций, не прекратят сотрудничество с оборонными компаниями, поставляющими оружие Израилю, а также не освободят под залог его самого и других участников движения. Аналогичную позицию занимает пропалестинская активистка Хеба Мурэйси, которая объявила голодовку 69 дней назад и за это время потеряла более 10 килограммов.

Ее состояние ухудшается, и она физически умирает, ее организм может отказать в любой момент, — рассказала подруга Мурэйси.

Ранее супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина, находящаяся в московском СИЗО № 6, объявила бессрочную голодовку из-за отказа предоставить встречу с детьми. Позднее пресс-служба ГУФСИН сообщила, что Копайгородская отказалась от голодовки после разъяснительной работы о порядке проведения свиданий.

