Стало известно о голодовке жены экс-мэра Сочи в СИЗО Жена экс-мэра Сочи объявила голодовку из-за отказа суда в свидании с детьми

Жена бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина, находящаяся в московском СИЗО № 6, объявила бессрочную голодовку из-за отказа суда предоставить свидание с несовершеннолетними детьми, которых она хотела «всего лишь обнять». Решение о голодовке она приняла 13 ноября, передает «Коммерсант».

По словам адвоката, за восемь месяцев ареста Копайгородская направила более десяти обращений и жалоб в руководство СИЗО и в Люблинский суд, но все они были отклонены. В последнем решении суда указано, что психоэмоциональное состояние детей для суда не имеет значения. Адвокат также обратилась к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и в надзорные органы с просьбой проверить законность действий СИЗО и обеспечить предоставление встреч с детьми.

Позднее пресс-служба ГУФСИН сообщила, что Копайгородская отказалась от голодовки после разъяснительной работы о порядке проведения свиданий. В ведомстве подчеркнули, что встречи матери с детьми возможны при получении разрешения следователя.

