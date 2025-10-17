Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 15:13

Депортируемые из Финляндии мигранты пошли на отчаянный шаг

Yle: мигранты объявили голодовку в финском центре содержания Йоутсено

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Группа мигрантов, находящихся в центре содержания в финском Йоутсено, начала голодовку, сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на Миграционную службу Финляндии (Migri). Акция протеста происходит в учреждении недалеко от российской границы.

Как заявила глава отдела департамента приема и размещения Migri Элина Нурми, голодовку объявили «отдельные клиенты» центра. По ее словам, таким способом они выражают свое недовольство качеством питания.

По информации издания Iltalehti, в акции участвуют более 10 человек, которые начали голодовку еще 14 октября. Они утверждают, что с ними обращаются хуже, чем с заключенными, и указывают на недостаточное количество пищи.

Один из участников протеста рассказал, что их кормят всего два раза в день. Он также пожаловался, что у мигрантов нет возможности докупить еду, поскольку в местном кафе продаются только снэки, которых на всех не хватает.

В Миграционной службе отрицают проблемы с питанием, отмечая, что сотрудники центра едят ту же самую еду. Нурми также добавила, что голодовки в подобных учреждениях не являются редкостью из-за различий в пищевых привычках людей из разных стран.

Ранее СМИ писали о потере Великобританией контроля над собственными границами из-за масштабного притока мигрантов. Министр внутренних дел Шабана Махмуд на предстоящей Балканской конференции намерена предупредить о риске утраты общественного доверия к политическому руководству и государственным институтам.

