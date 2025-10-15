В Британии раскрыли последствия миграционной политики Лондона

Великобритания утратила контроль над собственными границами из-за массового притока мигрантов, сообщает газета The Times. Министр внутренних дел Шабана Махмуд предупредила о риске подрыва доверия к политическому руководству и государственным институтам на предстоящей Балканской конференции.

Западные Балканы остаются ключевым транзитным маршрутом для нелегальных перемещений, через который в 2024 году проследовали почти 22 тыс. человек. Численность мигрантов сократилась после реализации ограничительных мер при поддержке Великобритании и Европейского союза.

Ранее Махмуд выступила с заявлением после прибытия в страну 125 мигрантов на одном судне, что стало абсолютным рекордом. Предыдущее максимальное количество составляло 106 человек и было зафиксировано в августе 2025 года. Глава ведомства сообщила о намерении рассмотреть все доступные варианты для восстановления порядка в национальной иммиграционной системе.

Кроме того, журналисты The Guardian заявили, что Лондон более не считается безопасным местом для проживания, что вынуждает состоятельных граждан покидать мегаполис. Причиной массового оттока населения являются опасения стать жертвами грабежей и преступных посягательств.