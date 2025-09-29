Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 08:10

Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну

ITV: 125 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию на одной лодке

Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобританию прибыли на одной лодке 125 мигрантов, сообщает телеканал ITV. Это рекордное количество для одного судна. Предыдущий рекорд составлял 106 человек, он был зафиксирован в августе 2025 года.

Малое судно с 125 нелегальными мигрантами пересекло Ла-Манш в субботу, поставив новый рекорд для одного судна, — сказано в сообщении.

На этом фоне выступила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд. Она заявила о намерении рассмотреть все возможные варианты для «восстановления порядка в иммиграционной системе» страны.

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН охарактеризовал мэра Лондона Садика Хана как чудовищного руководителя. Таким образом американский лидер прокомментировал ситуацию с миграционным кризисом в Европе. По его оценке, страны региона «двигаются в направлении ада».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что Демократическая партия угрожает парализовать работу правительства страны. Это связано с вопросом о медицинских льготах для нелегальных иммигрантов. По словам Вэнса, демократы планируют выделить на эти цели сотни миллиардов долларов.

