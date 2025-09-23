Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 17:54

Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп, выступая на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, назвал мэра Лондона Садика Хана чудовищным руководителем. Таким образом Трамп прокомментировал миграционный кризис в Европе. По его мнению, страны региона «катятся в ад», выступление транслировала пресс-служба Белого дома.

Лондон. Там чудовищный мэр, просто чудовищный… Они о шариате говорят, — сказал Трамп.

При этом выступление Трампа в рамках сессии Генассамблеи ООН началось с неработающего телесуфлера. Политик отметил, что не возражает говорить без него. Однако он пообещал «большие проблемы» виновному за неисправность устройства.

Помимо проблемного телесуфлера, Трамп получил от ООН неработающий эскалатор. Американский лидер с иронией поблагодарил организацию за такие «подарки».

Кроме того, Трамп также выразил мнение, что Организация Объединенных Наций не использует свой потенциал. По его словам, структура далека от того, чтобы эффективно решать международные конфликты.

