Трамп высмеял ООН из-за эскалатора и телесуфлера Трамп заявил, что получил от ООН неработающий эскалатор и плохой телесуфлер

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего выступления в ООН заявил, что получил от международной организации неработающий эскалатор и плохой телесуфлер. Затем он с иронией поблагодарил за такие «подарки».

Две вещи, которые я получил от ООН: неработающий эскалатор и плохой телесуфлер. Спасибо, — заявил глава Белого дома.

Выступление президента США Дональда Трампа на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН началось с технического сбоя — телесуфлер оказался неработающим. Сам американский лидер заявил, что не против говорить без помощи, но пообещал «большие проблемы» виновному в неисправности оборудования.

Трамп также заявил, что Организация Объединенных Наций не реализует свой потенциал в полной мере. По его словам, структура далека от эффективного решения международных конфликтов.

Согласно совместному докладу Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и Европейского культурного фонда (ECF), администрация Трампа ведет культурную войну против Европы. Авторы доклада считают, что глава Белого дома активно пытается трансформировать отношения в сторону консервативных ценностей.