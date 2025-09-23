Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:14

Трампа заподозрили в культурной войне против Европы

The Guardian: администрация Трампа ведет культурную войну в Европе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа ведет культурную войну против Европы, говорится в совместном докладе Европейского совета по международным отношениям (ECFR) и Европейского культурного фонда (ECF). По мнению авторов, глава Белого дома активно пытается трансформировать отношения в сторону консервативных ценностей, передает The Guardian.

Президент США активно пытается вмешаться в европейские выборы, трансформировать трансатлантические отношения в сторону консервативных ценностей и сплотить правых популистов Европы вокруг темы свободы слова, — отмечается в публикации.

В докладе также подчеркивается, что разногласия среди лидеров ЕС и их подход «льстить, умиротворять, отвлекать» лишь поощряют подобное поведение Трампа. Исследователь Павел Зерка добавил, что культурная война ведется на двух уровнях: как идейный спор о ценностях, определяющих европейскую политику, и как борьба за достоинство, авторитет и идентичность Европы на мировой арене.

Ранее научный директор аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» Джереми Шапиро заявил, что европейские страны демонстрируют слабость через лесть в адрес Трампа. По его мнению, президент США может использовать эту слабость в своих интересах, поскольку в его деловом подходе лесть сигнализирует об уязвимости, а не формирует реальную политику.

