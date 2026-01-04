Томаты черри на подоконнике круглый год: как вырастить сладкий «грошик» без огорода

Если мечтаете о свежих домашних помидорах даже зимой, не нужно ждать дачного сезона — некоторые сорта прекрасно растут на балконе или подоконнике! Один из самых удачных вариантов — томат «грошик». Это ультраранний сорт желтых черри, который порадует урожаем уже через 70–90 дней после всходов. Компактные кусты занимают мало места, а маленькие сладкие плоды (всего 15 г) станут настоящим украшением вашего домашнего огорода.

Выращивать «грошик» проще, чем кажется. Семена сеют в легкий рыхлый грунт с хорошим дренажем. Когда появятся всходы, горшочки ставят на светлый подоконник. Если ростки слишком густые, их аккуратно прореживают. Подросшие саженцы пересаживают в отдельные горшки. Главное — следить за влажностью почвы: она должна быть слегка влажной, но не переувлажненной. По мере роста растения подкармливают комплексными удобрениями. Собирать урожай можно, как только плоды достигнут зрелости: не стоит ждать, пока они перезреют на кусте. Попробуйте вырастить «грошик» — и свежие помидоры будут на вашем столе даже в холодное время года!

